Meilleur accès aux soins de santé de proximité - Le territoire de Bromont est désormais rattaché au réseau local de services de la Pommeraie

QUÉBEC, le 17 avril 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, annonce, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, que le territoire de Bromont passe du réseau local de services (RLS) de la Haute-Yamaska au RLS de la Pommeraie. Ce changement permettra d'assurer une meilleure organisation administrative des services de santé sur le territoire et de mieux répondre aux besoins de la population de Bromont qui continue majoritairement de se déplacer vers Cowansville pour ses services de santé et sociaux.

Cette réorganisation administrative vise à permettre aux personnes actuellement en attente d'un médecin de famille de pouvoir transférer leur demande vers le territoire de la Pommeraie, en cohérence avec les corridors de services naturels qu'utilise la population. Par ailleurs, ce rattachement améliore la planification des effectifs médicaux dans les territoires visés et assure un ajustement des banques de données de surveillance et d'évaluation de la Direction de la santé publique de façon à ce que les données reflètent l'état réel de la population par territoire.

Citations :

« La réorganisation administrative des réseaux locaux de services a un effet direct sur l'accessibilité et la qualité des soins de santé qui sont proposées aux populations. Aussi, elle nous permet d'avoir un juste portrait de la situation en termes de besoins par localité, de mieux réorganiser nos ressources et de répondre aux besoins de la population. Cette réorganisation vient notamment du fait que les Bromontois se déplacent majoritairement vers les services de santé et sociaux de la Pommeraie pour leurs besoins de santé. Cela contribuera aussi positivement à la gestion du personnel de la santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Nous pouvons nous réjouir de cette réorganisation administrative qui reflète la réalité des besoins de la population de Bromont. Avec ce redécoupage, il sera plus facile pour le personnel de santé de répondre aux besoins en matière de santé des usagers et usagères. Je remercie le CIUSSS de l'Estrie-CHUS ainsi que les équipes des réseaux locaux de services pour leurs efforts afin d'adapter l'offre de services avec la réalité des besoins de la population. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

