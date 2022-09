Meeker Guerrier incarnera la voix du Devoir dans le nouveau balado d'information Décrocher la une

MONTRÉAL, le 12 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Devoir fait une première incursion dans l'univers de la baladodiffusion avec le lancement de son balado quotidien d'information Décrocher la une. Animé par le journaliste Meeker Guerrier et diffusé du lundi au vendredi dès la fin du mois de septembre, Décrocher la une invitera les auditeurs à plonger au cœur des grands sujets d'actualité pour aller au-delà de la nouvelle.

« Le Devoir envisageait depuis un moment déjà la production d'un balado, à titre expérimental, afin d'élargir ses perspectives et d'aller à la rencontre de nouveaux auditoires. Toute l'équipe est emballée et déterminée à faire de ce projet un succès », a dit le directeur du Devoir, Brian Myles.

« Les médias d'information tels que le nôtre ont la responsabilité de vous rejoindre là où vous êtes. C'est pourquoi nous ajoutons un format à notre offre de contenus et proposons ce nouveau balado », a ajouté la rédactrice en chef du Devoir, Marie-Andrée Chouinard.

Premier balado quotidien d'information francophone au Canada, Décrocher la une est un rendez-vous amical et éclairant avec l'actualité et toutes ses subtilités. Dans chacun des épisodes d'une vingtaine de minutes, Meeker Guerrier réunira autour de son micro des journalistes du Devoir, experts de divers domaines et des citoyens placés au cœur de l'action pour approfondir et analyser, sous des angles inédits, un sujet qui fait la une. Au rythme de leurs conversations, ils raconteront les récits qui se cachent derrière les nouvelles afin de mieux faire comprendre les enjeux qui transforment notre société.

Décrocher la une proposera une incursion privilégiée dans la salle de rédaction du Devoir. Le balado sera l'occasion d'accéder à ses coulisses et de scruter l'actualité sous la loupe des réflexions qui ponctuent la démarche de ses journalistes, y compris les doutes, l'enthousiasme et l'effervescence propres à leur travail.

Meeker Guerrier : une nouvelle voix pour Le Devoir

Passionné d'actualité et de sports, Meeker Guerrier travaille dans les médias à titre de journaliste, d'animateur et de chroniqueur depuis 2015. Tant à la radio qu'à la télévision, il a collaboré régulièrement à diverses émissions, dont Tout un matin, diffusée sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première, ainsi qu'au 5 à 7 du réseau RDS. Cet automne, en plus de l'animation du bulletin Le fil week-end de Noovo Info, ainsi que d'une collaboration à l'émission Sans réserve sur les ondes du 98,5 il sera dans les studios du Devoir du lundi au jeudi à la barre du balado Décrocher la une.

« C'est un honneur pour moi de me joindre à l'équipe du Devoir et de prendre le micro du tout nouveau balado Décrocher la une. Le balado est un format incontournable en 2022, et je le trouve particulièrement intéressant, car il permet d'atteindre les auditeurs n'importe où et n'importe quand. La formule que nous vous proposerons correspond tout à fait à la manière dont j'approche l'actualité : j'aime en général prendre un pas de recul pour analyser les événements et creuser jusqu'au fond des histoires. C'est aussi une superbe occasion pour moi de nourrir ma curiosité puisque j'aurai la chance de rencontrer chaque jour des invités qui en connaissent plus que moi sur une diversité de sujets », a expliqué Meeker Guerrier avec enthousiasme.

Chaque vendredi, le journaliste Philippe Papineau prendra le relais au micro de Décrocher la une. Travaillant au Devoir depuis 2002, Philippe a écrit plusieurs années sur la musique et les médias, et est aujourd'hui à la barre de l'infolettre Le Courrier du soir. Fin connaisseur de l'univers balado, il a aussi été entendu à la radio sur les ondes de CIBL et à ICI Radio-Canada Première.

Dès la fin du mois de septembre, le balado Décrocher la une sera proposé gratuitement du lundi au vendredi en après-midi sur le site Web et les applications du Devoir ainsi que sur les grandes plateformes de baladodiffusion, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts et YouTube.

Le balado Décrocher la une bénéficie du soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite.

‍ À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet et sur ses applications mobile et tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure toujours un média totalement indépendant et il n'appartient à aucun groupe.

SOURCE Le Devoir

Renseignements: ENTREVUES : Juliette Gaudreault-Tremblay, [email protected], Coordonnatrice aux communications, Cell. : 418 473-1715