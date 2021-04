« Notre Mission a toujours été le pilier de notre identité et a pour but de contribuer au bien-être humain, affirme Yvonne Farquharson, directrice des ressources humaines chez Medtronic Canada. Au cours de la dernière année, le cinquième principe de la Mission de Medtronic, soit de reconnaître la valeur personnelle de tous les employés, a eu une résonance particulière. Nous avons mis l'accent sur la santé et la sécurité des employés, la collaboration virtuelle et la création d'un milieu de travail favorisant l'épanouissement de tous. »

Medtronic s'est toujours efforcée de maintenir un sentiment de connexion entre ses employés, surtout depuis qu'elle a adopté un modèle de travail à distance pour la plupart des employés. Diverses initiatives ont été mises de l'avant à cet effet, notamment des réunions virtuelles bimensuelles avec tous les employés.

Lors de ces réunions, les employés se sont ralliés pour se soutenir mutuellement et pour apprendre les uns des autres. Des conférenciers ont été invités aux appels, notamment un défenseur de la diversité et de l'inclusion qui a animé une conversation enrichissante sur la lutte contre le racisme.

Depuis de nombreuses années, Medtronic accorde une grande importance à la diversité et à l'inclusion. Medtronic a bâti une solide fondation à cet égard, avec des groupes de ressources pour employés actifs, des cercles de réseautage et des programmes de développement. Grâce aux efforts qu'elle a déployés pour favoriser l'avancement des femmes, Medtronic a reçu le prestigieux prix Catalyst de 2020. Chez Medtronic Canada, les femmes représentent plus de 50 % de tous les employés et 55 % de l'équipe de direction du Canada.

« L'importance de favoriser une main-d'œuvre diversifiée et de soutenir nos collègues féminines sur tous les plans est enracinée dans la culture de notre organisation, déclare Neil Fraser, président de Medtronic Canada. Le fait de travailler dans un environnement inclusif, diversifié et équitable stimule l'innovation, ce qui nous permet de continuer de fournir aux personnes partout dans le monde des technologies qui sauvent des vies. »

Pour figurer sur ces listes, les entreprises doivent être certifiées Great Place to WorkMC au cours de la dernière année, avoir leur siège social au Canada et avoir au moins 90 % de leurs employés qui reconnaissent que les gens sont traités de manière équitable, indépendamment de leur sexe. Cette reconnaissance sur les deux listes n'est que l'un des nombreux honneurs reçus par Medtronic Canada au cours de la dernière année.

Medtronic a été reconnue par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada en janvier 2021. En 2020, l'entreprise a été classée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et les meilleurs employeurs du Grand Toronto selon Media Corp. Par ailleurs, l'entreprise s'est classée parmi les meilleurs lieux de travail en soins de santé au Canada, a été reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental au Canada et s'est classée parmi les meilleurs lieux de travail en Ontario par l'Institut canadien Great Place to Work.

Medtronic est le plus important employeur dans le domaine des dispositifs médicaux au Canada, comptant plus de 1 100 employés au pays. En 2020, les innovations et les technologies de Medtronic ont aidé 75 millions de personnes dans le monde : deux personnes chaque seconde.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de culture de haute confiance et de haut rendement en milieu de travail. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services consultatifs et des programmes de certification, GPTW fait l'éloge des meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, y compris celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work offre les points de référence, le cadre et l'expertise nécessaires à la création, au soutien et à la reconnaissance de cultures exceptionnelles en milieu de travail. Visitez le site Web au www.greatplacetowork.ca/fr/ ou suivez-nous sur Twitter au @GPTW_Canada.

À propos de Medtronic Canada ULC

Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca) est une filiale de Medtronic plc, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Au service des médecins, des hôpitaux et des patients à l'échelle du pays, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, et possède des bureaux régionaux à Montréal et Vancouver ainsi qu'un Centre de ressources Medtronic à Surrey en Colombie-Britannique. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

