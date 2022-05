MEDTECH CANADA SALUE LE RENOUVELLEMENT DE LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DES SCIENCES DE LA VIE MAIS RAPPELLE L'IMPORTANCE DU PROJET DE LOI SUR LES ACHATS PUBLICS

MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Medtech Canada salue l'initiative du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, qui déposait aujourd'hui la deuxième mouture de la Stratégie nationale des sciences de la vie, mais rappelle que son succès est tributaire de l'adoption du projet de loi no 12, Loi visant principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d'intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l'Autorité des marchés publics.

« Medtech Canada souligne que tant que les contraintes administratives obligeant les organismes publics à ne tenir compte que du prix d'achat dans les appels d'offres ne seront pas assouplies les retombées de la Stratégie québécoise des sciences de la vie seront limitées. Sans la modernisation de nos pratiques d'approvisionnement, stimuler la commercialisation des innovations, pourtant un axe important de la Stratégie, restera un enjeu », affirme M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

« Nous sommes heureux que la Stratégie reconnaisse l'importance de l'accès aux marchés publics par des entreprises québécoises et de conférer au système de santé et des services sociaux un rôle d'innovateur et de moteur économique au bénéfice des patients et de la société. Elle offre des mesures fort intéressantes pour stimuler le développement du secteur des technologies médicales comme la mise en place du Comité stratégique d'innovation dont le mandat anticipé serait pertinent et ambitieux. Néanmoins, il reste que le meilleur moyen de concrétiser ces intentions est d'ouvrir les marchés publics à la valeur et l'innovation et cela exige que les rouages et mécanismes d'approvisionnement soient adaptés » ajoute M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 14 000 emplois au Québec.

