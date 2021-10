Medtech Canada est heureuse d'annoncer que Nicole DeKort sera sa prochaine présidente et chef de la direction

TORONTO, le 29 oct. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de Medtech Canada annonce que Nicole DeKort a été nommée présidente et chef de la direction de l'association et qu'elle entrera en fonction dès le 1er novembre 2021.

Nicole Dekort, Présidente et chef de la direction de Medtech Canada (Groupe CNW/Medtech Canada)

« Au nom du conseil d'administration de Medtech Canada, nous sommes ravis d'accueillir une personne du calibre de Nicole DeKort au poste de présidente et chef de la direction de notre association, a déclaré Dave O'Neil, président du conseil d'administration de Medtech Canada et vice-président et directeur général de Smith & Nephew Canada. Elle milite ardemment en faveur des technologies pouvant changer des vies que présentent nos sociétés membres afin d'améliorer les soins aux patients, d'accroître la durabilité de notre système et de transformer les systèmes de soins de santé du Canada. Nous sommes convaincus que notre association sera bien représentée grâce à sa vision et à son solide leadership. »

Dans son nouveau rôle, Mme DeKort supervisera les efforts de défense des intérêts de l'association dans divers domaines axés sur la technologie médicale, entre autres une meilleure adoption des innovations en soins de santé au Canada, l'évolution des pratiques d'approvisionnement de manière à mieux mettre l'accent sur la valeur et la collaboration avec Santé Canada notamment sur le plan de l'encadrement règlementaire. Elle continuera également à faire progresser l'offre de l'association en matière d'éducation pour ses membres et les parties prenantes.

« Aujourd'hui -- plus que jamais -- le Canada, nos provinces et les systèmes de santé de l'ensemble du pays ont d'innombrables occasions de veiller à ce que les technologies médicales qui soutiennent notre système de santé soient considérées comme un élément essentiel. Nous travaillons collectivement à améliorer les soins de santé des Canadiens et à relever bon nombre des défis auxquels nos systèmes de santé sont maintenant confrontés, explique Mme DeKort. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est donnée de jouer un rôle de chef de file dans une industrie qui peut améliorer substantiellement la vie des patients, tout en contribuant à notre croissance économique grâce à la création d'emplois indispensables à un grand nombre de Canadiens. »

Avant d'accepter le rôle de présidente et chef de la direction, Mme DeKort était vice-présidente -- Ontario et Marketing à Medtech Canada. Elle a également occupé des postes de direction au Cabinet du premier ministre de l'Ontario et au ministère de la Santé de l'Ontario, et elle a été directrice générale du Parti libéral de l'Ontario.

Mme DeKort succédera à Brian Lewis qui quitte son poste pour une retraite bien méritée après onze ans à la tête de Medtech Canada. M. Lewis agira à titre de conseiller auprès de l'association jusqu'au début de 2022.

Aperçu de Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale représentant l'industrie des technologies médicales au Canada. Nous militons pour que les patients aient accès à des solutions technologiques novatrices de pointe qui donnent de précieux résultats. Nos membres s'engagent à offrir des technologies médicales sûres et innovantes qui rehaussent la qualité des soins offerts, améliorent l'accès des patients à ces soins et contribuent à la viabilité de notre système de soins de santé. L'industrie des technologies médicales du Canada embauche plus de 35 000 Canadiens qui travaillent dans près de 1 500 installations à l'échelle du pays.

