Medtech Canada demande une utilisation accrue des tests rapides partout au canada

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Medtech Canada demande aux territoires et provinces du Canada d'augmenter massivement l'utilisation des tests rapides afin de réduire la propagation de la COVID-19 et rehausser la sécurité et la viabilité des plans de relance.

Les tests rapides pour le dépistage peuvent facilement se faire dans une vaste gamme de lieux de rassemblement, par exemple les milieux de travail, les établissements d'enseignement, les endroits où se tiennent des événements ou dans des cliniques de dépistage rapide. Qui plus est, ils constituent de précieux outils de dépistage qui décèlent des cas de COVID-19 avant que ne se produisent des éclosions et que le virus ne se propage.

Ces outils de dépistage doivent être considérés comme un premier mécanisme de défense dans le cadre des mesures de santé publique, et bon nombre de pays les utilisent déjà. Ainsi, l'Autriche exige des « tests à l'entrée », c'est-à-dire que, dans le pays, les gens qui veulent se rendre dans différents endroits publics, par exemple pour manger dans un restaurant ou se prévaloir d'un service qui demande une certaine proximité avec une autre personne (coiffeur, masseur, etc.), doivent d'abord montrer des résultats négatifs à un test (ou une preuve de vaccination/infection préalable à la COVID). Pour permettre aux gens de satisfaire une telle exigence, des tests antigènes rapides sont effectués dans les pharmacies et les centres de tests, et les tests d'autodépistage surveillés sont également permis.

Nous prônons depuis des mois l'utilisation accrue de tous les instruments de tests existants, y compris les tests de dépistage rapide, et nous félicitons le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux au pays qui ont récemment décidé de faciliter leur accès, principalement dans les milieux de travail. De telles initiatives assureront la sécurité des travailleurs et de leurs familles ainsi que des clients, tout en atténuant la propagation au sein de la communauté et en diminuant la pression exercée sur notre système de soins de santé.

Certaines provinces canadiennes ont été des chefs de file au cours des derniers mois et ont appuyé la mise en place de programmes de dépistage rapide, alors que d'autres tardent.

Malgré ces importantes initiatives accueillies très favorablement, Medtech Canada demande aux gouvernements de l'ensemble du pays de continuer à voir à la plus grande accessibilité possible du dépistage rapide, en réduisant les obstacles à un usage répandu de ces outils de dépistage. Voici quelques exemples de tels obstacles :

Certaines provinces exigent encore que ces tests soient effectués par un travailleur de la santé, alors que ce n'est pas nécessaire en raison de la facilité d'utilisation de ces tests. Ces tests peuvent être aisément autoadministrés (comme le font les élèves plus âgés en Autriche) et la plupart des autres provinces canadiennes n'imposent plus cette restriction. Des projets de validation ardus ou de grande envergure sont toujours nécessaires dans certaines régions du Canada . Or, tant au Canada qu'à l'étranger, des preuves solides attestent l'efficacité de ces tests et en favorisent l'usage, ce qui devrait encourager l'utilisation à grande échelle. Par exemple, la Slovaquie a procédé à un dépistage massif pour maîtriser les éclosions et a vu les cas de COVID-19 chuter de 58 %. Au Canada , les sites éphémères de dépistage rapide de la Nouvelle-Écosse ont détecté au moins 10 % des cas de la troisième vague de la province.

Les Canadiens, sur une base individuelle, et l'ensemble de la société profiteraient de la diminution des obstacles à la mise en œuvre de ces tests et de la hausse des occasions de dépistage rapide. À mesure que bon nombre de provinces commencent à retirer les mesures de confinement, une plus grande utilisation des solutions de dépistage rapide doit débuter sans tarder, et ces outils doivent être intégrés à l'arsenal pour que la relance se fasse en toute sécurité et de façon pérenne, et que des vies puissent être sauvées.

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 320 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 12 000 emplois au Québec. Depuis plus de 40 ans, Medtech Canada collabore avec les gouvernements et les patients afin de contribuer à l'amélioration de la santé de la population et à la pérennité du système de soins de santé.

