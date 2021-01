Medtech Canada appuie le rapport du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage de la COVID-19 et demande que le Canada mette en place des stratégies globales de tests

MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Brian Lewis, président et chef de la direction de Medtech Canada, l'association des technologies médicales du pays, qui représente notamment la plupart des grandes sociétés mondiales de diagnostic in vitro qui œuvrent au Canada, a déclaré ce qui suit au sujet du récent rapport du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage de la COVID-19 :

« Medtech Canada appuie les recommandations que propose le groupe d'experts sur les tests et le dépistage de la COVID-19 dans son rapport, Stratégies prioritaires pour optimiser les tests et le dépistage de la COVID-19 au Canada. Je tiens à remercier les coprésidents du groupe d'experts, Dr Irfan Dhalla et Mme Sue Paish, ainsi que tous les membres du Comité pour ce rapport très opportun qui traite des principaux enjeux en matière de tests et de dépistage de la COVID-19 auxquels doivent faire face les administrations de tout le Canada. Bon nombre des recommandations contenues dans le rapport sont en accord avec l'énoncé de position de notre association qui demande au Canada d'appliquer des stratégies globales de tests.

Le rapport recommande des mesures concrètes : l'optimisation de la capacité de diagnostic grâce à des tests en laboratoire, l'accélération de l'utilisation de tests antigènes rapides pour le dépistage, la prise en compte des questions d'équité dans les programmes de tests et de dépistage et l'amélioration des stratégies de communication.

Notre association estime que, pour arriver à vaincre la COVID-19, il est essentiel d'utiliser toutes les méthodes de tests existantes, compte tenu des avantages uniques qu'offre chacune. Le rapport contient des conseils et des études de cas sur les tests antigènes rapides qui permettront de dissiper les idées erronées au sujet de ces outils. Nous croyons que ce rapport contribuera à l'utilisation accrue et fort appropriée de ces outils au pays.

Le Canada a certes fait beaucoup de progrès en ce qui a trait au nombre de tests de la COVID-19. Il peut toutefois faire encore mieux -- tant pour réduire le nombre actuel de cas de COVID-19 que pour maîtriser autant que possible la propagation de la COVID-19. Pour qu'il puisse réussir, toutes les provinces doivent réévaluer leurs stratégies de tests actuelles afin d'en maximiser l'impact. Le rapport du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage de la COVID-19 formule d'excellentes directives pour répondre à cet impératif, et nous continuerons de plaider en faveur de stratégies de tests globales dans l'ensemble du Canada.

Nous exhortons les gouvernements provinciaux à agir sans tarder et à utiliser pleinement « tous les tests de l'arsenal » afin que les Canadiens puissent retrouver de nombreux aspects de leur vie quotidienne, que la croissance de notre économie reprenne et, surtout, que des vies puissent être sauvées. Notre association et nos entreprises membres continueront de travailler avec les intervenants des gouvernements fédéral et provinciaux et avec nos partenaires de la santé pour participer à la lutte contre ce virus. »

Medtech Canada est l'association nationale représentant l'industrie des technologies médicales au pays. Nous militons pour que les patients aient accès à des solutions technologiques novatrices de pointe qui donnent de précieux résultats. Nos membres s'engagent à offrir des technologies médicales sûres et innovantes qui rehaussent la qualité des soins offerts, améliorent l'accès à ces soins par les patients et contribuent à la viabilité de notre système de soins de santé. L'industrie des technologies médicales du Canada embauche plus de 35 000 Canadiens qui travaillent dans près de 1 500 installations à l'échelle du pays.

SOURCE Medtech Canada

Renseignements: Benoît Larose, 514 217-1167, [email protected]

Liens connexes

https://medtechcanada.org