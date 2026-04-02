MISSISSAUGA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - Medline Canada s'associe à Mohawk Medbuy (MMC) afin de contribuer à l'expansion de ses services provinciaux d'entreposage et de logistique. L'objectif de ce partenariat est de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, d'améliorer la fiabilité des services et de générer des gains d'efficacité pour les hôpitaux de l'Ontario

« Nous sommes très heureux de nous associer à MMC pour soutenir l'expansion des services destinés à ses hôpitaux membres du sud‑ouest de l'Ontario, » a déclaré Ernie Philip, président de Medline Canada et de l'Amérique latine. « La mise en commun de notre expertise, de nos capacités et de nos ressources en matière de chaîne d'approvisionnement nous permettra d'offrir l'excellence opérationnelle et les économies de coûts si essentielles au secteur de la santé. C'est comme ça qu'avec nous, les soins de santé opèrent mieux. »

Cette expansion répond aux demandes d'hôpitaux situés à l'ouest de London, notamment le London Health Sciences Centre, le Windsor Regional Hospital, Bluewater Health, le Chatham‑Kent Health Alliance, Erie Shores Healthcare et d'autres établissements de la région. Ces organisations s'appuient déjà sur les contrats d'achats nationaux de MMC et ont exprimé le besoin d'un soutien logistique plus robuste.

« Des services de chaîne d'approvisionnement fiables sont essentiels à la capacité de nos membres de fournir des soins durables et de qualité à leurs patients, » a indiqué Tony DiEmanuele, président et chef de la direction de MMC. « En réponse aux demandes de nos membres pour que MMC offre ce service de London vers l'ouest, cette expansion s'inscrit dans notre plan provincial de déploiement de plusieurs entrepôts afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement. »

Dans le cadre de ce partenariat, Medline Canada tirera parti de son centre de distribution situé à Guelph. Medline a été sélectionnée à la suite d'un processus rigoureux d'appel d'offres concurrentiel lancé à l'automne 2025, garantissant un partenaire en mesure d'offrir les niveaux de service élevés et les efficacités opérationnelles exigés par les hôpitaux ontariens. La planification de la mise en œuvre est en cours, et les transitions vers le centre de distribution de Medline Canada devraient débuter à l'automne.

À titre de plus important fournisseur mondial de produits médico‑chirurgicaux et de solutions de chaîne d'approvisionnement, Medline Canada s'engage à faire en sorte que les soins de santé fonctionnent mieux grâce à de meilleurs résultats cliniques, financiers et opérationnels.

Medline Canada dessert les hôpitaux de soins actifs, les établissements de soins de longue durée, les détaillants, les services de soins à domicile ainsi que les cliniques médicales et dentaires. Avec plus de 1 100 employés, plus de 50 000 produits, dont 26 000 produits de marque Medline, et neuf centres de distribution d'un océan à l'autre, Medline Canada est un partenaire de confiance pour répondre aux besoins en soins de santé des Canadiens.

SOURCE Medline Canada, Corporation

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