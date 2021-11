« L'investissement de Medline dans ce nouveau centre de distribution témoigne de notre engagement à répondre efficacement aux besoins du pays en fournitures médicales et à contribuer à améliorer la santé et la vie des Canadiens, a déclaré Ernie Philip, président de Medline Canada. Nous avons choisi d'établir notre carrefour canadien à Guelph puisque cet emplacement nous offre un accès rapide au transport pour mieux servir nos clients canadiens. Nous sommes fiers de contribuer à la communauté d'affaires dynamique de Guelph, à sa croissance économique et à la création d'emplois, ainsi que de soutenir son intendance environnementale locale. »

La nouvelle installation de 600 000 pi2 emploie 140 personnes et stocke environ 25 000 produits médicaux différents. Il s'agit non seulement de produits que tous connaissent -- masques, gants et blouses -- mais aussi d'ensembles de procédure personnalisés, d'instruments de salle d'opération, de produits de soins de continence et de nombreux autres produits qui sont essentiels au fonctionnement de nos établissements et de nos systèmes de santé.

« Nous sommes ravis que Medline Canada ait choisi Guelph comme emplacement pour ce nouveau centre de distribution de pointe. Cet investissement renforce sa présence ici en Ontario et constitue un élément essentiel de notre mission visant à renforcer nos chaînes d'approvisionnement provinciale et nationale en fournitures médicales, a prononcé Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. L'engagement de Medline envers l'Ontario est une autre preuve que c'est le meilleur endroit au Canada pour mener des affaires. Nous sommes très heureux de les voir s'enraciner encore davantage dans cette communauté. »

Medline est dotée de l'une des plus grandes capacités de stockage au Canada, lui permettant d'assurer la disponibilité des fournitures et de l'équipement médicaux pour un large éventail d'hôpitaux, de cliniques, de résidences pour personnes âgées, de pharmacies et de magasins de détail.

« Quel honneur d'accueillir Medline et ses employés à Guelph, a déclaré Cam Guthrie, maire de Guelph. Cette installation de pointe et les personnes qui y travaillent stimuleront considérablement l'économie locale de Guelph. Guelph est fière d'accueillir Medline et nous sommes impatients de jouer un rôle dans sa croissance et son succès continus dans les années à venir. »

La pandémie de COVID-19 a démontré l'importance du rôle des fournitures médicales dans le maintien de la sécurité et de la santé des travailleurs de première ligne et des patients. Le centre de distribution de Medline Canada à Guelph est certifié par Santé Canada et dispose d'une technologie logistique de pointe, y compris un environnement autonome à température contrôlée pour un stockage sûr des fournitures médicales. En tant que partenaire du système de distribution de fournitures médicales du Canada, Medline continue de travailler en étroite collaboration avec les principales institutions gouvernementales provinciales pour répondre à leurs besoins en fournitures médicales.

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec plus de 550 employés, dont 125 professionnels cliniques et de la vente, et neuf centres de distribution répartis dans tout le Canada, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins de santé des Canadiens d'un océan à l'autre. Ensemble, nous améliorons des vies. Pour obtenir d'autres informations, visitez le site Web www.medline.ca.

