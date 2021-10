Medicom plantera 30 000 arbres dans le cadre de son engagement pour le développement durable

« Nous savons que si nos équipements de protection individuelle à usage unique jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs de la santé de première ligne, leur utilisation n'est pas sans conséquence pour l'environnement. C'est pourquoi nous sommes déterminés à faire partie de la solution en soutenant des organisations telles que One Tree Planted dans la reforestation et d'autres efforts de compensation environnementale, » a expliqué John Tourlas, président Amérique du Nord de Medicom.

En lien avec ses efforts de compensation environnementale, Medicom a annoncé l'implantation formelle d'une politique globale de responsabilité sociale de l'entreprise.

« Depuis la fondation de Medicom, nous avons mené nos activités en nous appuyant sur plusieurs des principes de responsabilité corporative et nous croyons que le temps est venu de les formaliser dans une politique de groupe, qui est motivée par notre volonté commune de faire plus pour la société et la planète, » a déclaré Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation du Groupe Medicom. « Nous sommes très fiers de la protection que nous offrons aux soignants et autres professionnels à travers le monde. Aujourd'hui, nous poursuivons sur cette voie en affirmant notre engagement à avoir un encore plus un impact positif dans le monde par la mise en place de notre politique globale de responsabilité sociale de l'entreprise. »

La direction de Medicom s'engage à assumer ses responsabilités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et à rendre compte des progrès réalisés dans chaque domaine couvert par la politique, notamment l'environnement, les droits de la personne, la philanthropie et l'économie, en améliorant les opérations commerciales. L'entreprise investit déjà dans des initiatives de durabilité qui contribuent à réduire son empreinte carbone, notamment des projets de gestion des déchets et le développement de produits et de processus novateurs qui minimisent l'impact environnemental.

Ainsi, les clients et les utilisateurs finaux de Medicom peuvent acheter les produits Medicom en toute confiance, sachant que l'entreprise travaille continuellement à protéger la planète tout en rendant le monde plus sûr et plus sain pour les soignants et leurs patients.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom a été nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada en 2021 et a été couronnée d'un prix Mercure lors des Mercuriades 2021.

Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1, le virus Ébola et le COVID-19.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com, nous suivre sur Twitter @MedicomNA ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

À propos de One Tree Planted

One Tree Planted est un organisme sans but lucratif (501(c)(3)) dont la mission est de permettre à chacun de contribuer à la protection de l'environnement en plantant des arbres. Ses projets s'étendent sur toute la planète et sont réalisés en partenariat avec les communautés locales et des experts compétents afin de créer un impact sur la nature, les personnes et la faune. Le reboisement aide à rebâtir les forêts après les incendies et les inondations, à créer des emplois ayant un impact social et à restaurer la biodiversité. De nombreux projets ont des objectifs qui se chevauchent, créant une combinaison d'avantages qui contribuent aux objectifs de développement durable des Nations unies. Pour en savoir plus, consultez le site onetreeplanted.org.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Renseignements: Contact média : Gayle Padvaiskas, Vice-présidente, Marketing, AMD Medicom inc., [email protected]

Liens connexes

www.medicom.ca