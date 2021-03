Medicom offre un demi-million de masques fabriqués à Montréal aux Banques alimentaires du Québec

« Le remarquable travail que les Banques alimentaires du Québec accomplissent depuis la pandémie a fait la différence pour plusieurs Québécoises et Québécois qui se sont trouvés du jour au lendemain sans emploi et des familles qui avaient plus de misère à arrondir leurs fins de mois. C'est donc avec beaucoup d'humilité que nous remettons 500 000 masques que nous avons produits à Montréal afin de soutenir les Banques dans leur honorable mission de fournir de l'aide alimentaire aux personnes fragilisées, » a commenté Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

L'entièreté de la production des masques de procédure et de type N95 produite à l'usine de Saint-Laurent étant dédiée aux contrats d'approvisionnement conclus avec les gouvernements du Québec et du Canada, l'équipe de Medicom a mis les bouchées doubles pour produire un demi-million d'unités en surplus au bénéfice des Banques alimentaires du Québec.

« La pandémie a mis une pression supplémentaire sur les opérations quotidiennes de nos membres qui désirent assurer la santé et la sécurité de leurs employés, bénévoles et bénéficiaires. Nous sommes très reconnaissants pour ce don de Medicom qui permet au réseau de continuer de se concentrer sur leur mission primaire de contrer l'insécurité alimentaire dans leur région, de façon sécuritaire, » a souligné Véronique Beaulieu-Fowler, Directrice, Communications et Philanthropie des Banques alimentaires du Québec.

« L'insécurité alimentaire, une cause qui nous tient à cœur »

Chaque année, les membres de l'équipe Medicom du monde entier se rencontrent à Montréal. En 2020, à cause de la pandémie ce rassemblement annuel n'a pas été possible. Déterminée à trouver le côté positif de la situation, Medicom a décidé de faire don des importantes économies réalisées (coût des billets d'avion, nuitées à l'hôtel, location de salles, etc.) à World Central Kitchen, une ONG internationale qui lutte contre l'insécurité alimentaire à travers le monde.

Un an d'une pandémie historique

Toute l'équipe de Medicom souhaite joindre sa voix aux initiatives gouvernementales et de plusieurs organismes qui rendent hommage aux victimes directes et indirectes de la pandémie de la COVID-19.

« La COVID-19 a eu raison de trop de personnes au Québec, au Canada et partout dans le monde. Ces personnes sont parties trop vite et laissent en deuil leur famille et leur communauté. Elles resteront dans la mémoire collective de Medicom et de notre équipe élargie. Nous souhaitons également prendre un moment pour remercier nos anges gardiens et travailleurs essentiels qui ont été au front depuis le jour un pour s'assurer de nous protéger et de nous permettre de continuer à avoir une certaine normalité dans notre quotidien, » a conclu M. Laverdure.

