POINTE-CLAIRE, QC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Pour la troisième année consécutive, la société québécoise Groupe Medicom (« Medicom »), chef de file mondial en production et distribution de solutions de prévention et de contrôle des infections, est nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada en reconnaissance de l'excellence organisationnelle dont elle a fait preuve en matière de performance commerciale et de croissance soutenue.

Medicom nommée l’une des sociétés les mieux gérées au Canada pour la troisième année consécutive (Groupe CNW/AMD Medicom Inc.)

Pour la 30ème année du programme, des centaines d'entreprises ont suivi un processus de candidature rigoureux et ont été évaluées par un jury indépendant sur la base de quatre domaines principaux : la stratégie, la culture et l'engagement, les capacités et l'innovation, la gouvernance et les finances.

« Je suis à la fois fier et honoré d'accepter ce prix prestigieux au nom de toute l'équipe de Medicom », a déclaré Guillaume Laverdure, PDG de Medicom. « En cette période de bouleversements mondiaux continus, cette reconnaissance témoigne de notre résilience, de notre réactivité et de l'engagement inébranlable de notre équipe à fournir les meilleurs produits possibles à nos clients malgré des circonstances qui fluctuent rapidement, telles que la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre et les préoccupations environnementales, pour n'en citer que quelques-unes. »

35 ans à fièrement protéger

Alors que Medicom célèbre son 35ème anniversaire, l'entreprise continue de concentrer ses efforts sur la fourniture de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité, opérant dans 14 pays. Au fil des épidémies et des pandémies que le monde a connues au cours de ces années, Medicom s'est taillé une place de choix parmi les fournisseurs les plus fiables au monde. L'avènement du COVID-19 a entraîné une demande sans précédent d'équipements de protection individuelle (EPI) et de solutions de contrôle des infections. De ce fait, l'expertise et l'agilité de Medicom lui ont permis d'ouvrir six usines de masques supplémentaires à travers le monde en l'espace de six mois seulement.

« Notre engagement à offrir une protection adéquate n'a jamais été aussi grand. Nous investissons des dizaines de millions de dollars pour garantir la résilience en assurant la production locale. Les personnes qui contribuent à sauver des vies, à créer des sourires sains, à rechercher des remèdes, etc., peuvent toujours compter sur notre expertise et notre rigueur en matière de prévention et de contrôle des infections non seulement aujourd'hui, mais pour les années à venir », a ajouté M. Laverdure.

À propos du Groupe Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommé l'une des sociétés les mieux gérées du Canada en 2021 et 2022.

Aujourd'hui, le groupe Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.



Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn .

À propos des Sociétés les Mieux gérées au Canada

Le concours des Sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Renseignements: Contact médias, Gopinath Jeyabalaratnam, Chef de cabinet du PDG et du président exécutif, [email protected]