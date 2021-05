MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - La société québécoise AMD Medicom inc. (« Medicom »), l'un des principaux fabricants de masques de procédure et respiratoires au monde, a été sélectionnée comme l'une des sociétés les mieux gérées du Canada. Ce prix récompense l'excellence d'entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 25 millions de dollars.

Chaque année, des centaines d'entreprises suivent un processus de candidature rigoureux et sont évaluées par un panel de juges indépendants en fonction de quatre domaines clés : stratégie, culture et engagement, capacités et innovation, gouvernance et finances.

« Au nom de toute la direction de Medicom, nous sommes honorés de recevoir cette prestigieuse récompense, » a déclaré John Tourlas, président, Amérique du Nord. « Cette reconnaissance arrive à un moment où notre entreprise a connu une croissance fulgurante en pleine pandémie et témoigne de notre capacité à pivoter avec succès dans des circonstances extraordinaires. »

Medicom fabriquait ses équipements de protection individuelle (ÉPI) et solutions de contrôle des infections sur trois continents et les vendait dans plus de 95 pays lorsque la COVID-19 a frappé. La demande mondiale sans précédent des ÉPI a amené Medicom à ouvrir 6 usines de masques supplémentaires à travers le monde en seulement 6 mois.

« Medicom a pu fournir des ÉPI dont on avait désespérément besoin, notamment des masques de qualité médicale et des respirateurs de type N95, aux travailleurs de première ligne du monde entier, et ce, malgré les interdictions d'exportation, la rareté des matières premières et les graves pénuries de main-d'œuvre. Nous sommes extrêmement fiers de nos employés et de la façon dont leur dévouement nous a permis d'adapter rapidement et de manière efficace notre stratégie d'accroissement de nos capacités de production. D'autant plus que nous avons pu le faire en maintenant une culture de collaboration et une adhésion envers notre mission de protéger les soignants et leurs patients, » a affirmé Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

« La dernière année a posé de nombreux défis aux entreprises canadiennes et a touché chacune d'entre elles d'une manière ou d'une autre -- y compris les gagnants des Mieux gérées de cette année, » a déclaré Peter Brown, associé, Deloitte Private et co-responsable du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. « Elles devraient être extrêmement fières de cette désignation et l'utiliser comme catalyseur pour poursuivre le travail qu'elles accomplissent chaque jour. Leur engagement inébranlable envers leurs employés et leur capacité d'adaptation au cours d'une année de bouleversements les a menées à cette réalisation et cela ne doit pas passer inaperçu. »

La direction de Medicom demeure fermement engagée à poursuivre la stratégie de l'entreprise afin d'assurer un rendement soutenu, une croissance et un leadership dans l'industrie tout au long de 2021 et au-delà.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom a été nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada en 2021 et a été couronnée du prix Mercure dans la catégorie Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton - Grande entreprise lors des Mercuriades 2021.

Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1, le virus Ébola et le COVID-19.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

À propos du programme Les sociétés les mieux gérées du Canada



« Les sociétés les mieux gérées au Canada » demeure la marque d'excellence des sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de sociétés entrepreneuriales se sont disputé cette désignation dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et leurs pratiques de gestion. Les prix sont décernés à quatre niveaux : 1) Nouveau lauréat des sociétés les mieux gérées au Canada (l'un des nouveaux lauréats sélectionnés chaque année) ; 2) Lauréat des sociétés les mieux gérées au Canada (les lauréats qui ont présenté une nouvelle demande et conservé avec succès leur désignation de société la mieux gérée pendant deux années supplémentaires, sous réserve d'un examen opérationnel et financier annuel) ; 3) Lauréat du niveau or (après avoir conservé leur statut de société la mieux gérée pendant trois années consécutives, ces lauréats ont démontré leur engagement envers le programme et ont conservé avec succès leur prix pendant 4 à 6 années consécutives) ; 4) Membre du club platine (les lauréats qui ont conservé leur statut de société la mieux gérée pendant sept années ou plus).

Les commanditaires du programme sont Deloitte Private, CIBC, Canadian Business, Smith School of Business et TMX Group. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec [email protected] ou consulter www.bestmanagedcompanies.ca

