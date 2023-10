L'usine Meltech Innovation de Medicom sécurisera la chaîne d'approvisionnement des masques de manière durable et locale

SAINT-EUSTACHE, QC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - La société québécoise Groupe Medicom (« Medicom »), chef de file mondial en production et distribution de solutions de prévention et de contrôle des infections, est fière de célébrer l'inauguration officielle de sa nouvelle usine de filtres à masques, Meltech Innovation (« Meltech »). Le constituant en polypropylène soufflé à l'état fondu (« meltblown ») des masques chirurgicaux et respiratoires qui agit comme filtre des particules nocives sera le principal extrant de cette usine.

Medicom inaugure officiellement sa nouvelle usine de filtres à masques à Saint-Eustache. (Groupe CNW/AMD Medicom Inc.)

L'investissement total de près de 50 millions de dollars permettra également de créer 26 emplois qualifiés. Le meltblown est l'un des matériaux qui ont fait l'objet d'une pénurie mondiale pendant la pandémie. Compte tenu de la nature hautement stratégique du projet, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir jusqu'à 29 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation.

"La construction de notre nouvelle usine de filtres à masques représente une autre étape importante de notre stratégie d'intégration verticale et durable. Une fois opérationnelle, cette composante essentielle que nous avons principalement importée d'Europe jusqu'à présent voyagera à seulement 30 km de Saint-Eustache pour être transformée en masques chirurgicaux et respiratoires (N95) à Montréal. Cela signifie que Medicom sera en mesure d'offrir la même protection si appréciée par nos soignants, mais avec un impact environnemental considérablement réduit ", a souligné Guillaume Laverdure, PDG de Medicom.

Innover au-delà de l'usage médical

Se greffe à l'usine, un centre d'innovation unique dont la mission principale est de concevoir la prochaine génération de filtres plus écologiques, plus sophistiqués et plus efficaces sur le plan de la respirabilité et de la protection. Cependant, la R&D à des fins médicales ne sera qu'une partie de ce qui pourra être effectué, car Meltech développera également des produits pouvant être utilisés pour la filtration de l'air, la filtration à membrane, les séparateurs de batteries, les supercondensateurs et bien d'autres encore. Le tout sera fait dans une perspective de commercialisation et d'exportation.

« L'innovation sera au cœur de notre travail et de notre modèle d'affaires. L'avenir novateur des filtres se jouera chez nous. Nous sommes très excités de pouvoir développer ce créneau chez Medicom et de créer des produits uniques, à valeur ajoutée et avec une empreinte environnementale réduite au maximum. Nous avons hâte de bâtir cette industrie au Canada, » a commenté Ronald Reuben, président exécutif de Medicom.

« Je me réjouis que Medicom ait arrêté son choix sur Saint-Eustache pour y construire sa nouvelle usine, confirmant ainsi que notre circonscription offre un écosystème économique très attractif pour les entreprises, axé sur le développement durable et la qualité de vie, des valeurs qui nous sont chères dans la région, » a commenté Benoit Charette, député de Deux-Montagnes, ministre responsable de la région des Laurentides, et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« L'usine de Medicom va permettre d'assurer la production locale d'un intrant nécessaire à la fabrication de masques. Notre gouvernement soutient les entreprises qui développent, au Québec, une expertise nouvelle, tout en stimulant notre économie », a mentionné Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, ministre responsable de la région de Laval, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Nous sommes plus que fiers du choix qu'a fait Medicom d'étendre ses activités dans l'Innoparc Albatros, qui comme son nom le dit, est voué à l'innovation. Et ce faisant, de générer ainsi des emplois de qualité, et de contribuer de façon aussi significative au dynamisme économique de Saint-Eustache, » a commenté Pierre Charron, maire de la Ville de Saint-Eustache.

