Medicom est fière de remporter un prestigieux prix Mercure

Lancé en 1981 par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le concours Les Mercuriades est aujourd'hui le plus prestigieux concours d'affaires du Québec. Chaque année, il célèbre l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des entreprises d'ici.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance québécoise et nous en remercions le jury. Alors que la COVID-19 prenait de l'ampleur en Chine en janvier 2020, nous étions face à un carrefour : continuer avec le statu quo ou nous réinventer. Nous avons choisi de nous réinventer en pivotant vers les masques de procédure et de type N95 de haute qualité, en tissant des liens solides avec plusieurs gouvernements dans le monde et en construisant pas moins de cinq usines sur trois continents, dont une à Montréal. Cette décision stratégique a été non seulement bénéfique pour Medicom, mais aussi pour les communautés locales qui peuvent maintenant compter sur un approvisionnement assuré en équipements de protection individuelle de très haut niveau, » a souligné Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

En pleine pandémie, Medicom a embauché plus de 600 employés portant ainsi le décompte de son personnel à plus de 2000 talents aujourd'hui. Ces femmes et ces hommes dévoués se lèvent tous les jours avec la mission de protéger les soignants et leurs patients.

« Tous nos employés ont joué un rôle essentiel à la transformation que nous avons amorcée en pleine pandémie. Nous souhaitons les remercier chaleureusement pour leur contribution, car ce prix Mercure n'aura certes pas été possible sans eux. La croissance de Medicom se poursuivra dans les années suivantes et nous serons prêts à soutenir nos clients et les gouvernements plus qu'on ne l'a jamais été, » a conclu John Tourlas, président Amérique du nord de Medicom.

Medicom félicite toutes les entreprises lauréates et finalistes des Mercuriades 2021.

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen et Ocean Pacific, ainsi que sous la marque Hedy récemment acquise. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France,

Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.

