BOUCHERVILLE, QC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - BIOJAMPMC, la nouvelle division de biosimilaires de l'entreprise pharmaceutique canadienne Groupe JAMP Pharma, est fière de s'associer à Accessa, une initiative de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, afin de faciliter l'accès à SimlandiMC, utilisé pour traiter certaines maladies inflammatoires affectant les articulations, la peau, le tube digestif, les intestins ou les yeux.

Simlandi™ est un biosimilaire de l'adalimumab à haute concentration, faible volume et sans citrate, qui permet de réduire de moitié le volume injecté comparativement à la formulation de Humira actuellement disponible au Canada. En plus des formats 40 mg, le SimlandiMC sera aussi disponible dans un format unique de 80 mg, qui permettra à certains patients de réduire de moitié le nombre d'injections qu'ils devront s'administrer. La formulation à haute concentration de l'adalimumab est maintenant utilisée par plus de 80 % des patients aux États-Unis.

Améliorer l'expérience et l'accès des patients

BIOJAMPMC reconnaît l'importance du rôle du pharmacien communautaire dans la prise en charge de traitements complexes et sa valeur auprès des patients. Il est donc important pour nous d'établir cette nouvelle collaboration avec l'équipe d'Accessa. En effet, les produits biologiques sont des médicaments complexes à plusieurs égards et l'accessibilité des pharmaciens communautaires leur permet d'accompagner les patients au quotidien et de soutenir la prise en charge efficace de divers aspects de leur traitement, le tout en étroite collaboration avec l'ensemble des professionnels de la santé.

Dans le contexte où tous les acteurs, incluant les provinces et les assureurs, s'entendent sur la pertinence de l'utilisation des biosimilaires sur les plans cliniques et économiques, la présence de SimlandiMC au Canada s'inscrit en symbiose avec la mission commune de BIOJAMPMC et d'Accessa, soit d'assurer la disponibilité de médicaments et de solutions de santé abordables de première qualité pour les patients au Québec et au Canada.

Citations

« La mission de BIOJAMP est de faciliter et d'améliorer l'expérience des patients et des professionnels de la santé avec les biosimilaires. Il est donc tout naturel pour nous de s'adjoindre l'expertise du vaste réseau des pharmacies communautaires grâce à Accessa afin de soutenir et simplifier l'accès à SimlandiMC ».

- Bruno Mäder, président et chef des opérations chez Groupe JAMP Pharma

« Accessa, c'est la suite logique dans l'évolution du rôle des pharmaciens. Ils détiennent toute l'expertise requise pour assurer une prise en charge globale de traitements complexes de leurs patients et pour optimiser leur efficacité. Une thérapie efficace rime avec une meilleure qualité de vie pour les patients et un soutien accru à la première ligne de soins ».

- Jean Bourcier, président-directeur général d'Accessa

À propos de Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une entreprise canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de près de 300 molécules et est un des leaders de l'industrie en regard du volume de prescriptions annuel[1]. Le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancement de produits et du nombre de lancements annuels de nouveaux produits[2], rehaussant ainsi les nouvelles options de traitements disponibles au Canada, incluant de nombreux médicaments spécialisés. Le Groupe possède également la division Wampole-Laboratoire Suisse ayant plus de 180 produits en vente libre avec une gamme diversifiée de vitamines, de suppléments et de produits naturels, ainsi que des produits de prescriptions et de marques de sa compagnie Orimed Pharma.

À propos d'Accessa

Créée en 2019, Accessa est le gestionnaire d'une nouvelle génération de programmes de soutien aux patients (PSP). Mise sur pied par les pharmaciens propriétaires du Québec par le biais de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Accessa a comme mission de déployer des programmes de soutien aux patients des plus accessibles, efficaces et éthiques afin de répondre à la croissance rapide des ordonnances de médicaments de spécialité et aux besoins grandissants des patients en matière de suivis thérapeutiques complexes. Son but est de démocratiser l'accès aux médicaments de spécialité pour les patients atteints de maladies chroniques ou rares afin qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge globale du traitement par leur propre pharmacien, soit le professionnel de la santé qui connaît le mieux leur dossier pharmacologique. En misant sur un large réseau de pharmaciens communautaires hautement qualifiés dans toutes les régions, Accessa permet aux Québécois de bénéficier de la proximité de leur pharmacien pour optimiser leur traitement.

