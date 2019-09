Mediagrif sera de la mission en intelligence artificielle à San Francisco du ministère de l'Économie et de l'Innovation

La Compagnie vise une accélération de ses stratégies liées à l'I.A.

LONGUEUIL, QC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF) participera à la mission en intelligence artificielle au AI Summit San Francisco 2019 organisée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Gouvernement du Québec et l'Antenne du Québec à Silicon Valley. La mission se déroulera du 24 au 27 septembre.

Camil Rousseau, vice-président, recherche et développement ainsi que Steve Bourgoin, architecte de logiciels font partie du Comité IA de l'entreprise voué au développement de stratégies et de solutions en intelligence artificielle. Leurs travaux se font en parallèle de l'exercice de planification stratégique en cours de finalisation dont l'objectif est l'accélération de la croissance de l'entreprise dans deux secteurs B2B fort vigoureux, soit l'approvisionnement stratégique et le commerce unifié.

« L'intelligence artificielle, en particulier l'apprentissage automatique, est déjà utilisé dans certains projets de développement pour nos activités d'approvisionnement stratégique afin d'améliorer l'appariement entre clients et fournisseurs, et pour automatiser la classification de documents », indique Camil Rousseau. « Notre participation à cette mission nous permettra d'approfondir nos connaissances techniques en ce sens et de rencontrer des partenaires potentiels. »

