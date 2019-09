Mediagrif publie le résultat des votes des actionnaires à l'élection de ses administrateurs

TSX: MDF

www.mediagrif.com

LONGUEUIL, QC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (« Mediagrif ») (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, publie aujourd'hui le résultat des votes des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle (l' « assemblée ») qui a eu lieu mercredi, le 11 septembre 2019.

7 047 342 actions (approximativement 47,46 % des actions ordinaires émises et en circulation) étaient représentées en personne ou par procuration à l'assemblée. Les candidats présentés à titre d'administrateurs à l'assemblée ont été dûment élus au conseil d'administration de Mediagrif par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les procurations reçues à cet effet se sont établies comme suit :







ADMINISTRATEURS POUR ABSTENTION Nombre % Nombre % Philippe Duval 5 966 865 85,64 % 1 000 124 14,36 % Gilles Laporte 6 321 069 90,72 % 646 920 9,28 % Natalie Larivière 6 699 404 96,15 % 268 585 3,85 % Gilles Laurin 6 395 672 91,79 % 572 317 8,21 % Catherine Roy 6 246 086 89,65 % 720 903 10,35 % Jean-François Sabourin 6 398 177 91,82 % 569 812 8,18 % Zoya Shchupak 6 708 289 96,27 % 259 700 3,73 %

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises, en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

SOURCE Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Renseignements: Technologies Interactives Mediagrif Inc., Paul Bourque, Chef de la direction financière, Tél. : 450 449-0102, poste 2135, Sans frais : 1 877 677-9088, poste 2135, Courriel : pbourque@mediagrif.com

Related Links

www.mediagrif.com