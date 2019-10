Mediagrif est heureuse d'annoncer la nomination d'une nouvelle vice-présidente, ressources humaines

LONGUEUIL, QC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, annonce aujourd'hui la nomination de Mme Nathalie Meunier au poste de vice-présidente, ressources humaines. Mme Meunier se joint à l'équipe de direction de Mediagrif pour renforcer sa capacité de gestion des talents dans un objectif d'accélérer la croissance de la compagnie depuis son recentrage au niveau de ses activités B2B.

Membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, Mme Meunier cumule plus de 25 années d'expérience en ressources humaines, notamment comme présidente de sa compagnie de consultation, Talent Stratégie.

« Nous sommes persuadés que les compétences de Nathalie en planification stratégique et en gestion des talents auront rapidement un impact positif, tant au niveau de l'acquisition de talents en cours qu'au niveau d'initiatives clés liées à notre marque employeur et notre culture corporative », a déclaré M. Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Mediagrif.

« Je suis très heureuse de me joindre à la grande famille de Mediagrif. J'ai hâte de relever les défis qui nous attendent et de travailler à valoriser les ressources les plus importantes de la compagnie, soit ses employés », a exprimé Mme Meunier.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

