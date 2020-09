MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce un changement d'identité à mdf commerce inc., en vigueur dès maintenant. La nouvelle identité est l'une des composantes du plan stratégique de l'entreprise visant à recentrer ses efforts dans les secteurs du commerce unifié et de l'approvisionnement stratégique afin d'accélérer la croissance de la compagnie. Ce changement de marque a été approuvé lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue hier et reflète l'évolution de l'entreprise ainsi que sa vision de l'avenir en tant que société unifiée de technologies du commerce au service des entreprises tournées vers l'avenir.

La nouvelle stratégie de marque simplifiera la manière dont l'entreprise présente son offre et augmentera l'efficacité des efforts de mise en marché.

Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce, déclare : « Être témoin de la manière dont nos clients ont utilisé les technologies du commerce cette année - dans un contexte objectivement unique et exigeant - était tout simplement incroyable. Alors que nous nous positionnons pour l'avenir, ce changement de marque est un signal fort de l'ampleur de la transformation de l'entreprise. Notre mission principale est de rendre le commerce fluide, d'aider efficacement nos clients à naviguer et à réussir dans un contexte d'accélération de la numérisation du commerce ».

mdf commerce permet aux entreprises modernes de mieux planifier en fonction du marché de demain. Depuis plus de 25 ans, l'entreprise est spécialisée dans le développement de solutions intégrées de technologies du commerce et d'approvisionnement stratégique pour les entreprises modernes.

Visionner la vidéo sur notre transformation

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de commerce électronique et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

SOURCE mdf commerce inc.

Renseignements: mdf commerce inc., André Leblanc, Vice-Président, marketing et affaires publiques, Téléphone: +1 (514) 961-0882, Courriel: [email protected]

Liens connexes

www.mediagrif.com