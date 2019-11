Mediagrif conclut une entente afin d'acquérir k‑eCommerce, un important fournisseur de solutions d'affaires en commerce électronique

« Nous sommes très fiers d'accueillir k-eCommerce au sein de la grande famille Mediagrif », a déclaré monsieur Luc Filiatreault, président et chef de la direction de Mediagrif. « Nous sommes déjà actifs dans le domaine du commerce électronique avec notre filiale Orckestra. Avec ses 600 clients provenant surtout des États-Unis, k-eCommerce est un parfait complément qui renforce et augmente de façon significative l'étendue de notre offre, nous permettant ainsi de viser une position de leadership dans un marché en forte progression. De plus, avec des revenus récurrents de 66% et un taux de croissance annuel composé de 17% au cours des cinq dernières années, cette acquisition aura un impact significatif sur notre croissance organique », a ajouté M. Filiatreault. « Dans le cadre de notre plan stratégique, qui vise un recentrage vers le B2B et une croissance accélérée, nous sommes engagés à trouver des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, qui ont une vision commune et qui contribuent à augmenter la valeur que nous offrons à nos clients existants et futurs. »

« L'union de nos forces à celles de Mediagrif représente une situation bénéfique pour nos clients et pour nos employés. En rejoignant cette compagnie solide et bien établie, nous serons en mesure d'augmenter notre capacité d'innover, d'investir dans l'évolution de notre technologie et d'explorer des nouvelles opportunités de mise en marché », a déclaré monsieur Laurent Allardin, fondateur de k-eCommerce.

La contrepartie totale de l'acquisition s'élève à 15 millions $ CAD payable en espèces et une émission de 203 000 actions ordinaires du capital social de Mediagrif, sous réserve de certaines déductions, ajustements et retenue. La clôture de l'acquisition est sujette à certaines conditions, incluant l'approbation de la Bourse de Toronto.

À propos de kCentric Technologies Inc.

Basé à Montréal (Canada) et à Northville (Michigan), k-eCommerce est un chef de file de solutions intégrées de commerce électronique et de paiement conçues pour Microsoft Dynamics et SAP Business One. Depuis 1999, nous avons soutenu de nombreuses compagnies dans leur transformation numérique. Fondée sur les meilleures pratiques de l'industrie, k-eCommerce simplifie et accélère les paiements et ventes en ligne et offre aux compagnies de toutes tailles une plateforme omnicanale complète, soutenant autant les modèles d'affaires B2C que B2B.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

Renseignements: Technologies Interactives Mediagrif Inc., Luc Filiatreault, président et chef de la direction, Numéro sans frais : 1-877-677-9088 poste 2004, Courriel: luc.filiatreault@mediagrif.com ; Technologies Interactives Mediagrif Inc., André Leblanc, vice-président, marketing, Numéro sans frais : 1 877 677-9088, poste 8220, Courriel : aleblanc@mediagrif.com

