Mediagrif annonce la tenue d'un appel conférence sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2020

LONGUEUIL, QC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), leader canadien des technologies de l'information offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié, tiendra un appel conférence pour discuter des résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2020.

Date : le mercredi 13 novembre 2019

Heure : 11h heure de l'Est (8h heure du Pacifique)

Durée : 30 minutes

Numéro à composer : (416) 764-8650 (local) ou 1-888-664-6383 (Amérique du Nord)

Webdiffusion en direct : enregistrez-vous ici

Une réécoute de la webdiffusion sera disponible jusqu'au 20 novembre à minuit, heure de l'Est via le même lien à la suite de l'appel conférence. Veuillez consulter notre site de relations avec les investisseurs le 12 novembre 2019 pour visualiser les résultats avant l'appel conférence.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

SOURCE Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Renseignements: Technologies Interactives Mediagrif Inc., André Leblanc, vice-président, Marketing, Numéro sans frais : 1 877 677-9088, poste 8220, Courriel : aleblanc@mediagrif.com

