POINTE-CLAIRE, QC , le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - MedHelper Inc, une entreprise canadienne de technologie des soins de santé, est fière d'annoncer qu'elle a été sélectionnée dans le cadre du 4e appel du programme FSISSS pour son projet "Implantation d'une plateforme numérique visant à accroitre l'observance thérapeutique via un modèle interactif patient-professionnel de la santé".

"Le projet vise à évaluer l'efficacité de la plateforme à améliorer l'adhésion, un enjeu important pour des soins de santé efficaces. On estime que plus de 1,3 million de Québécois n'adhèrent pas à leur traitement tel que prescrit. En assurant une meilleure efficacité du traitement et un meilleur contrôle des maladies chroniques, l'amélioration de l'adhésion a le potentiel de fournir plusieurs avantages tels que la réduction des comorbidités, la réduction des coûts associés aux hospitalisations, la réduction de l'absentéisme au travail et l'optimisation des services de soins de santé en général", a déclaré Terry Fitzpatrick, cofondateur et PDG de MedHelper Inc.

Le programme FSISSS offre un soutien financier pour la réalisation et évaluation de projets innovants en milieu réel de soins. Un levier important mis en place dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2022, le programme FSISSS a comme objectif de répondre aux défis pressants en matière de santé et démontrer la valeur pour les établissements du réseau public de la santé et des services sociaux du Québec.

Le gouvernement du Québec a annoncé ses plans pour accélérer les innovations dans le réseau de la santé et des services sociaux dans un récent communiqué de presse. Une liste complète des projets FSISSS couverts par l'annonce (4e et 5e appels) peut être consultée ici.

À propos de MedHelper

MedHelper est le chef de file en matière de soutien post-diagnostic pour les personnes prenant des médicaments. La start-up montréalaise des technologies de la santé se spécialise dans la numérisation et l'accessibilité aux plans de soins personnalisés. La solution encourage une meilleure exécution des plans de soins tout en renforçant l'interaction entre les individus et leurs fournisseurs de soins de santé.

Pour plus d'informations, visitez https://medhelper.com/fr/.

Renseignements: Meighen Fitzpatrick, T: 5149756849, Email: [email protected]