POINTE-CLAIRE, QC, le 22 août 2022 /CNW Telbec/ - MedHelper Inc., une entreprise canadienne de technologie des soins de santé, en collaboration avec la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et le CIUSSS de la Montérégie Centre, est heureuse d'annoncer que le protocole de recherche du projet MEDTEQ FSISSS, parrainé par le gouvernement du Québec, a été publié. Le protocole de recherche peut être consulté sur le site Web des publications du JMIR.

Le projet vise à identifier les besoins des patients vivant avec une maladie chronique et de leurs professionnels de santé concernant leurs interactions en matière de traitement ; à déployer une plateforme interactive patient-professionnel répondant aux besoins identifiés ; puis à documenter ses effets et son acceptabilité dans un contexte clinique.

La plateforme permettra des échanges entre patients et professionnels de la santé qui faciliteront la gestion des maladies chroniques, notamment le calendrier de prise des médicaments. Lors des suivis, les professionnels pourront obtenir les données des patients de manière sécurisée et modifier les traitements si nécessaire.

"Nous sommes heureux d'avoir franchi cette étape importante du projet de recherche. Nous pensons que la plateforme MedHelper aura de nombreux avantages pour les patients vivant avec des maladies chroniques et pour les professionnels de santé qui les traitent. Nous avons hâte de démontrer que la plateforme MedHelper peut améliorer les résultats à de multiples niveaux pour les patients et les professionnels de la santé", a déclaré Terry Fitzpatrick, cofondateur et PDG de MedHelper Inc.

À propos de MedHelper

MedHelper est le leader en matière de gestion post-diagnostic des plans de soins et des médicaments. La start-up montréalaise des technologies de la santé se spécialise dans la numérisation des plans de soins afin de les rendre plus accessibles. La solution permet une meilleure exécution et une communication plus efficace entre les individus et leurs fournisseurs de soins de santé.

Pour plus d'informations, visitez https://medhelper.com/fr/.

SOURCE MedHelper

Renseignements: [email protected]