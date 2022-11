MIRABEL, QC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Medfuture annonce un investissement dans BioTwin, une compagnie québécoise qui développe une technologie novatrice pour créer des jumeaux numériques pour les humains.

Medfuture investit dans BioTwin (Groupe CNW/Clinique Medfuture Inc.)

Chef de file dans le domaine de la longévité, Medfuture vise à se positionner comme un joueur important en santé préventive. La société a déployé récemment de nombreuses initiatives, notamment l'accès à des professionnels de la santé pour des profils santé, l'ouverture d'une clinique à Mirabel et le lancement de la première version de son portail client via une application mobile destinée à devenir un véritable compagnon de tous les jours pour les clients en quête d'une longue vie en santé.

Le concept de jumeau numérique est déjà bien établi dans le domaine manufacturier, des transports, voire même en robotique. BioTwin souhaite appliquer le même principe à l'humain et fournir à tous un jumeau numérique permettant la détection précoce de certains cancers, de l'obésité, de maladie cardiaque, ainsi que plusieurs changements dans l'état de santé globale. À terme, le jumeau numérique de BioTwin pourrait permettre de faire, entre autres, des simulations sur des traitements médicaux ainsi que des diètes personnalisées.

La jeune pousse québécoise qui a obtenu 6.6 millions d'investissements pour mettre au point sa technologie a déjà déposé plusieurs brevets et attire l'attention à l'international. La société a récemment remporté le prix coup de coeur de la catégorie Innovation | Intelligence artificielle au gala de l'ADRIQ.

« L'investissement dans BioTwin a été réalisable principalement à cause de la valeur ajoutée qu'apporte Medfuture dans le plan stratégique de BioTwin », mentionne Mario Tremblay, PDG de Medfuture. « Les jumeaux numériques sont non seulement un concept révolutionnaire que Medfuture désire offrir à ses clients, mais c'est aussi une opportunité pour la société en général. Cette technologie va se répandre globalement et, dans un futur pas si lointain, les jumeaux numériques pour les humains pourront être aussi répandus en nombre que les appareils mobiles aujourd'hui. »

« BioTwin est heureux de la complémentarité indéniable qui existe avec Medfuture, qui devient un partenaire clé dans notre développement », souligne Louis-Philippe Noël, cofondateur et directeur général de BioTwin. « Ce financement permettra à BioTwin d'avancer plus rapidement afin d'offrir une gamme de services plus large à ses partenaires et ses utilisateurs. »

Toujours en projet pilote, BioTwin exploite la force de l'intelligence artificielle pour construire un jumeau numérique à l'aide de biomarqueurs venant de prélèvements simples et réguliers faits à la maison (salive, sang et urine) ainsi que des données biométriques captées par une montre intelligente et une balance à bio-impédance.

BioTwin et Medfuture travaillent en ce moment sur un projet commun qui sera annoncé bientôt et sera disponible à l'ensemble de la population du Québec.

L'industrie de la longévité est en pleine explosion et les domaines de la médecine préventive, des gérosciences, des nutraceutiques, de la médecine régénérative, des thérapies géniques et de la santé connectée prennent de plus en plus d'ampleur. Cette évolution accélérée est principalement due aux avancées de l'intelligence artificielle et la bio-informatique, des biotechnologies, des nanotechnologies, de la robotique et des sciences cognitives.

À propos de Medfuture

Medfuture se spécialise dans le domaine de la longévité en aidant les gens qui recherchent activement le contrôle de leur santé, leur possession la plus précieuse, à vivre de manière optimale et longuement. Medfuture est un facilitateur qui vise à ralentir, arrêter ou renverser les conséquences du vieillissement à l'aide d'outils pour mesurer les biomarqueurs liés aux processus concernés et d'actions préventives concrètes, le tout, avec l'usage des technologies de pointe et la pratique de la médecine personnalisée. L'équipe multidisciplinaire de Medfuture offre une expérience unique, centrée sur l'humain.

Pour plus d'information, visitez www.medfuture.ca .

À propos de BioTwin

BioTwin exploite l'IA, les biomarqueurs et la biométrie pour créer une copie humaine virtuelle. Ces jumeaux numériques vont permettre la détection précoce et la prédiction de maladies et d'innombrables simulations. Cette technologie révolutionnera les domaines du mieux-être et des soins de santé en faisant de la médecine personnalisée une réalité.

Pour plus d'information, visitez https://biotwin.ai/ .

SOURCE Clinique Medfuture Inc.

Renseignements: Alexandra Audy, 514-378-7000