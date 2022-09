MIRABEL, QC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Medfuture est heureuse d'annoncer le lancement de la première phase de sa clinique médicale de Mirabel ayant pour objectif à terme la création d'un centre de longévité visant à prévenir, ralentir et même renverser les processus du vieillissement.

Fondée en 2018, Medfuture a rapidement pris une place de chef de file au Québec dans les services de prélèvements sanguins à domicile suite à l'acquisition de Myrrha Santé en février 2019. L'entreprise qui vise à se positionner comme un joueur important dans le domaine de la santé préventive et intégrative a depuis multiplié les initiatives diversifiant son offre de produits et services, notamment le lancement de l'indice de vitalité Agemeter, un service disponible en clinique ou via le programme Vivre Plus en partenariat avec Nautilus Plus.

Medfuture offre maintenant 4 nouveaux types de services à ses clients soucieux de faire le point sur leur état de santé.

Profils Santé : les professionnels de la santé de Medfuture adaptent le profil santé en fonction de l'âge, des antécédents familiaux et médicaux, des facteurs de risque de développer certaines conditions, des habitudes de vie ainsi que des signes et symptômes. Le service comprend une consultation en télémédecine d'une durée de 15 à 30 minutes avec un professionnel de la santé et au besoin la requête de laboratoire, prélèvement sanguin à votre domicile, l'analyse en laboratoire privé ainsi que le suivi téléphonique des résultats. Suite à cette consultation en télémédecine, une infirmière se déplace à domicile afin d'effectuer les prélèvements.

Profils allergènes : Medfuture offre les tests d'allergies sanguins à domicile sans que les clients aient à se déplacer, ces tests ayant plusieurs avantages comparés aux tests d'allergies cutanés. Ces tests sont plus précis pour certaines allergies alimentaires - aucun risque de choc anaphylactique, moins invasifs et plus rapides. Un seul prélèvement peut servir au dépistage de plusieurs allergènes, ils conviennent à tout âge et tout type de peau et la médication n'affecte pas les résultats. Suite à cette consultation en télémédecine, une infirmière se déplace à domicile afin d'effectuer les prélèvements.

Consultations en télémédecine en santé mentale : l'équipe de professionnels de Medfuture est en mesure d'évaluer chaque cas de manière individualisée et de proposer une série d'actions visant à améliorer le bien-être de chacun, pour une clientèle de 16 ans et plus. La consultation initiale en santé mentale comprend une consultation en télémédecine d'une durée de 30 minutes avec une infirmière afin de compléter un questionnaire médical et une première évaluation, une consultation de 60 minutes avec une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale et, au besoin, une ordonnance médicament et attestation médicale, une requête de laboratoire pour analyse sanguine ou autre examen diagnostique ou encore une requête pour des services complémentaires externes et spécialisés.

Urgences mineures : dans ses locaux fraîchement aménagés à Mirabel, à quelques minutes de l'autoroute 15, Medfuture offre des consultations médicales pour diverses raisons mineures et ce même les fins de semaine. Nos consultations sont offertes à la clientèle dès l'âge de 3 mois. Nous offrons la possibilité d'effectuer vos prélèvements sur place sans attente ainsi que la vaccination générale. La prise de rendez-vous en ligne vous permet de prendre un rendez-vous 24/7 via votre site web. Que ce soit pour une chirurgie mineure, un examen gynécologique, un mal de gorge ou bien pour renouveler votre classe de permis de conduire, Medfuture est votre référence!

« Nous continuons de lancer des nouveaux produits et services toujours avec la vision d'accompagner nos clients pour qu'ils soient en contrôle de leur santé » - mentionne Mario Tremblay, PDG de Medfuture. « Notre vision de devenir un guichet unique en médecine préventive et intégrative s'aligne avec les besoins de notre société et de nos clients. »

Medfuture lancera officiellement son portail client d'ici la fin de l'année. Ce portail actuellement en version bêta offre à la clientèle un tableau de bord de l'historique des bilans sanguins passés ainsi qu'une horloge biologique calculée à partir de biomarqueurs précis. Ce tableau de bord permet de montrer les tendances et les trajectoires de chaque biomarqueur en un coup d'œil et, ultimement, ajuster les plans d'action des clients pour agir de manière préventive.

L'industrie de la longévité est en pleine explosion et les domaines de la médecine intégrative, des gérosciences, des nutraceutiques, de la médecine régénérative, des thérapies géniques et de la santé connectée prennent de plus en plus d'ampleur, principalement due aux avancées de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, des nanotechnologies, de la robotique et des sciences cognitives.

Medfuture se spécialise dans le domaine de la longévité en aidant les gens qui recherchent activement le contrôle de leur santé, leur possession la plus précieuse, à vivre de manière optimale et longuement. Medfuture est un facilitateur qui vise à ralentir, arrêter ou renverser les conséquences du vieillissement à l'aide d'outils pour mesurer les biomarqueurs liés aux processus concernés et d'actions préventives concrètes, le tout, avec l'usage des technologies de pointe et la pratique de la médecine personnalisée. L'équipe multidisciplinaire de Medfuture offre une expérience unique, centrée sur l'humain.

Pour plus d'information, visitez https://medfuture.ca/pages/consultation-medicale-clinique-privee

