MEDFAR se classe au 47e rang des entreprises à la croissance la plus rapide du palmarès Technologie Fast 50 2024 de Deloitte

MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - MEDFAR, le fournisseur québécois de la plateforme intégrée de soins MYLE, est fier d'annoncer s'être classé au 47ᵉ rang du palmarès Technologie Fast 50MC canadien de Deloitte, grâce à une croissance de ses revenus de 423 % au cours des quatre dernières années. Cette réussite marque notre deuxième année consécutive de reconnaissance, soulignant notre croissance soutenue, notre innovation audacieuse et notre esprit entrepreneurial.

« Se classer deux années de suite dans le programme Fast 50 de Deloitte est un témoignage remarquable de la passion et du dévouement de nos employé(e)s qui transforment le domaine de la santé au quotidien. MEDFAR maintient fermement son engagement à rendre les soins de santé plus accessibles, efficaces et centrés sur les patient(e)s. Cette reconnaissance est un succès partagé avec toutes celles et ceux qui font avancer notre mission, de notre équipe dévouée jusqu'à nos indispensables partenaires, » souligne Elias Farah, cofondateur et PDG de MEDFAR.

Un engagement envers l'innovation

Le programme Technologie Fast 50 de Deloitte célèbre les entreprises qui se distinguent par leur croissance exceptionnelle, leur créativité et leur résilience. Avec notre plateforme intégrée de soins MYLE, MEDFAR est le fournisseur spécialisé en dossiers médicaux électroniques à la croissance la plus rapide au Canada. MYLE transforme la prestation de soins en connectant les patient(e)s et les professionnel(le)s de la santé sur une seule plateforme intuitive, améliorant ainsi la santé de millions de personnes.

Présente au Canada, aux États-Unis, en Inde et en Arménie, notre équipe de plus de 350 employé(e)s est animée par la passion de transformer les soins de santé à l'échelle mondiale. Leur dévouement sans relâche au succès de nos client(e)s nous permet de continuer à offrir des solutions de classe mondiale qui améliorent la prestation des soins, accroissent leur efficacité et contribuent à une meilleure performance des organisations dans le domaine de la santé.

Merci à nos partenaires et à notre équipe

Cette reconnaissance n'aurait pas été possible sans le soutien de nos partenaires Walter Capital, Investissement Québec, BDC et CIBC, ainsi que le travail acharné de notre équipe talentueuse. Leur engagement envers l'excellence propulse notre croissance et nous permet de repousser les limites dans l'industrie des soins de santé.

MEDFAR reste concentré sur sa mission de révolutionner les soins de santé en permettant à davantage de prestataires d'offrir de meilleurs soins à des millions de personnes. Alors que nous célébrons cet accomplissement en deux années consécutives, nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre parcours, en soutenant l'excellence et l'efficacité en santé.

À propos du programme Technologie Fast 50MC de Deloitte

Le programme Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal programme de sociétés technologiques au Canada. Il souligne la croissance des affaires, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories différentes : Technologie Fast 50, Entreprises-Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le programme récompense également les sociétés de technologie florissantes aux États-Unis et au Canada parallèlement au programme nord-américain Technology Fast 500. Les commanditaires du programme pour 2024 sont RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity et Lafond. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.fast50.ca.

À propos de MEDFAR

Fondé en 2010, MEDFAR permet de gérer les soins de manière intuitive et interconnectée grâce à sa plateforme intégrée de soins rapide, fiable et sécurisée, MYLE. Ses solutions allègent les processus cliniques et permettent à plus de 15 000 prestataires de la santé de fournir de meilleurs soins lors de plus de 25 millions d'interactions avec leurs patient(e)s chaque année en Amérique du Nord. MEDFAR s'engage à transformer la qualité des soins à l'échelle mondiale et prévoit soutenir 5 millions de prestataires de la santé à fournir de meilleurs soins à 500 millions de patient(e)s sur 5 continents d'ici 2030. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.medfar.com.

