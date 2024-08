MEDFAR dévoile une nouvelle identité de marque reflétant sa croissance et ses objectifs ambitieux

MONTRÉAL, le 8 août 2024 /CNW/ - MEDFAR, le fournisseur québécois de la plateforme intégrée de soins MYLE, a complété l'intégration de l'entreprise new-yorkaise COMTRON, marquant ainsi son entrée stratégique sur le marché des soins primaires aux États-Unis. Avec l'intégration du dossier médical électronique (DMÉ) Medgen, du système d'information de laboratoire LABGEN LIS et des logiciels et services de facturation médicale, MEDFAR offre désormais une suite complète d'outils pour le personnel de santé de la première ligne aux États-Unis.

Depuis la création du premier DMÉ en ligne certifié au Québec, MEDFAR a connu une croissance soutenue et exponentielle. Son produit phare, la plateforme intégrée de soins MYLE, est devenu la solution la plus utilisée par les équipes de soins de santé de première ligne et connaît la croissance la plus rapide au Canada.

« Cette intégration accélère la mission de MEDFAR de promouvoir l'excellence et l'efficacité en santé à l'échelle mondiale, » a déclaré Elias Farah, PDG et cofondateur de MEDFAR. « En combinant un système d'information de laboratoire (LIS) et un logiciel avancé de facturation médicale (RCM) à notre plateforme intégrée MYLE, nous ajoutons une dimension cruciale pour simplifier et rendre plus efficaces les soins de première ligne tout au long du parcours de la patientèle. Notre solution offre des avantages décisifs aux cliniques médicales, aux laboratoires médicaux et aux prestataires de soins de la première ligne. »

« Avec plus de 35 ans d'expérience à soutenir des milliers de prestataires de la santé aux États-Unis, Medgen, LABGEN LIS et MYLE RCM sont en position pour exceller sous la direction de MEDFAR, » a affirmé David Lalehzar, cofondateur de COMTRON dans le cadre de l'évènement ADLM à Chicago. Il a également souligné l'alignement des valeurs entre les deux entreprises, notant l'engagement de MEDFAR envers l'innovation continue, une approche hautement centrée sur la clientèle, et des relations solides avec les parties prenantes.

MEDFAR redéfinit son identité de marque pour refléter sa croissance et ses objectifs ambitieux en matière de santé

Suite à l'acquisition de COMTRON, l'équipe de MEDFAR en a profité pour rafraîchir son identité visuelle. L'objectif était d'aligner la marque avec les ambitieux objectifs 5-5 de l'entreprise, qui visent à soutenir 5 millions de prestataires de la santé à fournir de meilleurs soins à 500 millions de patients et patientes sur 5 continents d'ici 2030.

Après plusieurs mois de réflexions et d'itérations, notre équipe est arrivée à un moment tournant : notre nouvelle marque. Au cœur de celle-ci se trouvent les lettres « M » et « E » de MEDFAR, méticuleusement conçues pour exprimer les valeurs et les aspirations de l'entreprise. Le « M » symbolise le battement du cœur, l'innovation comme organe vital de notre organisation. Les lignes de la lettre « E » évoquent le mouvement vers l'avenir, le progrès dans notre mission de promouvoir l'excellence et l'efficacité en santé. Ensemble, elles forment le mot « ME », soulignant notre engagement à placer l'utilisateur et l'utilisatrice au cœur de tout ce que nous faisons.

À propos de MEDFAR

Fondée en 2010, MEDFAR permet de gérer les soins de manière intuitive et interconnectée grâce à sa plateforme en ligne rapide, fiable et sécurisée, MYLE. Ses solutions allègent les processus cliniques et permettent à plus de 15 000 prestataires de la santé de fournir quotidiennement de meilleurs soins lors de plus de 25 millions d'interactions de soins de santé en Amérique du Nord. MEDFAR s'engage à transformer la qualité des soins à l'échelle mondiale et prévoit soutenir 5 millions de prestataires de la santé à fournir de meilleurs soins à 500 millions de patients et patientes sur 5 continents d'ici 2030.

À propos de COMTRON

COMTRON est un fournisseur de systèmes technologiques personnalisables qui aide des milliers de prestataires de soins de santé à améliorer leur efficacité et à optimiser leurs flux de travail depuis 1987. Fort de plus de 35 ans d'expérience dans la résolution de défis complexes en soins de santé, COMTRON a construit une réputation de fiabilité et de robustesse exceptionnelles. COMTRON offre LABGEN LIS, un système d'information de laboratoire (LIS) entièrement intégré conçu pour tous les types de laboratoires médicaux, et Medgen, un dossier médical électronique (DMÉ) intuitif et convivial pour les cliniques médicales, ainsi que des logiciels et services de facturation médicale.

