MONTRÉAL, le 5 mars 2025 /CNW/ - MEDFAR, l'entreprise à l'origine du dossier médical électronique (DMÉ) MYLE, est fière d'annoncer l'acquisition de CoeurWay, pionnière canadienne en intelligence artificielle (IA) en santé. Cette démarche stratégique accélère la feuille de route d'innovation de MEDFAR, positionnant MYLE comme la solution de DMÉ la plus intelligente de l'industrie. En intégrant l'IA de pointe de CoeurWay à MYLE, MEDFAR amorce une nouvelle vague d'innovations visant à améliorer la vie des professionnel(le)s de la santé et de leurs patient(e)s.

Adoption et impact de l'IA : chiffres clés

Une adoption rapide : En décembre dernier, 35 % des médecins du Québec et 41 % des médecins de la Colombie-Britannique utilisaient un scribe IA , selon un sondage MEDFAR mené auprès de 2 171 répondant(e)s, dont 1 272 médecins utilisant MYLE.

: En décembre dernier, et , selon un sondage MEDFAR mené auprès de 2 171 répondant(e)s, dont 1 272 médecins utilisant MYLE. Un gain d'efficacité significatif : Les médecins utilisant CoeurWay voient en moyenne un(e) patient(e) de plus par heure et gagnent deux heures par jour sur la rédaction de notes, ce qui se traduit par une hausse de productivité de 20 à 30 % .

: Les médecins utilisant CoeurWay voient en moyenne et sur la rédaction de notes, ce qui se traduit par une . Une confiance élevée des patient(e)s : 99 % des patient(e)s consentent à l'utilisation de l'IA par leur médecin, témoignant d'une forte valeur perçue de cette innovation.

Révolutionner la pratique clinique

Depuis son lancement en juin 2024, CoeurWay a révolutionné la pratique clinique en automatisant la génération de notes médicales de haute qualité pendant les consultations. Grâce à une rapidité, une précision et une flexibilité inégalées, elle permet aux clinicien(ne)s de gagner deux heures par jour sur les tâches administratives. Elle se distingue également par ses normes élevées en matière de sécurité et de confidentialité, étant la seule solution de scribe IA certifiée TGV (Trousse globale de vérification) par le Bureau de certification de Santé Québec.

En moins d'un an, plus de 2 000 professionnel(le)s de la santé ont adopté CoeurWay, démontrant son impact concret sur la simplification de la pratique médicale. Son travail novateur a été primé lors des prestigieux Prix Hippocrate 2024, avec le Prix Innovation - Transformation numérique et IA, ainsi que le Grand Prix Hippocrate attribué au projet le plus prometteur de l'année.

Accélérer l'innovation chez MEDFAR

MEDFAR intégrera la technologie de pointe de CoeurWay à MYLE dès le printemps 2025, marquant la première étape d'une transformation majeure visant à déployer l'IA au sein de toutes les fonctionnalités de MYLE. CoeurWay demeurera également accessible en solution autonome, permettant à tou(te)s les clinicien(e)s de tirer pleinement parti de son potentiel dans leur pratique.

« Cette acquisition marque une étape décisive dans notre mission de simplifier la pratique médicale, d'améliorer la qualité des soins, de faciliter l'accès pour les patient(e)s et de libérer un temps précieux pour les clinicien(ne)s », a dit Elias Farah, PDG de MEDFAR. « Grâce à la technologie innovante de CoeurWay, les clinicien(ne)s peuvent voir un(e) patient(e) de plus par heure, augmentant l'efficacité du système de santé de 20 à 30 % et élargissant l'accès aux soins pour davantage de patient(e)s dans le besoin. Cette vision s'aligne parfaitement avec celle de MEDFAR : fournir aux prestataires de soins des solutions transformatrices qui rehaussent la pratique clinique. »

« L'intégration des capacités d'IA avancées de CoeurWay à la plateforme complète de DMÉ MYLE nous permet de fournir aux professionnel(le)s de la santé des outils qui augmentent l'efficacité et contribuent à de meilleurs résultats cliniques », ajoute Marie Lavoie, cofondatrice et PDG de CoeurWay. « En allégeant la charge administrative, notre solution permet aux médecins de reprendre le contrôle de leur journée, de réduire leur charge mentale et de redécouvrir le plaisir d'exercer la médecine. »

Pour en savoir plus, visitez www.medfarsolutions.com/fr/coeurway.

À propos de CoeurWay

Fondée par une équipe d'innovateurs animés par un esprit entrepreneurial et une expertise approfondie en mégadonnées, CoeurWay est dédiée à l'amélioration des soins de santé grâce à la technologie. CoeurWay utilise l'IA pour automatiser et optimiser la documentation clinique, en comprenant les échanges dans plus de 60 langues et en générant des notes de haute qualité, en français ou en anglais. Développée en collaboration avec Mila, un institut de recherche en IA de renommée mondiale, la solution CoeurWay évolue au fil de son utilisation, s'adapte aux besoins réels des clinicien(ne)s et demeure un outil puissant et intuitif pour les professionnel(le)s de la santé.

À propos de MEDFAR

Fondée en 2010, MEDFAR a révolutionné le domaine des dossiers médicaux électroniques (DMÉ) en introduisant MYLE, le premier DMÉ Web au Canada. Aujourd'hui, MEDFAR soutient plus de 15 000 professionnel(le)s de la santé et facilite 25 millions de rendez-vous patient(e)s chaque année à travers l'Amérique du Nord. MEDFAR continue de promouvoir l'excellence et l'efficacité dans le secteur de la santé en proposant une plateforme intuitive, conviviale et sécurisée pour les professionnel(le)s de la santé.

