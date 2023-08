TORONTO, le 22 août 2023 /CNW/ - Medavie, partenaire de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion de la santé et prestation de soins de santé, est fière d'annoncer la nomination d'Andrea Elliott au poste de directrice, Responsabilité sociale et Fondation Medavie et d'ainsi réaffirmer son engagement à avoir un effet positif sur les collectivités et à favoriser les partenariats. Medavie, par l'entremise de la Fondation Medavie, investit dans des projets et des organismes communautaires qui améliorent le bien-être de la population canadienne en ciblant certains des problèmes de santé mentale et physique les plus urgents au pays.

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Elliott dirigera la stratégie en matière de conscience sociale de Medavie et assurera le succès des initiatives d'engagement communautaire de l'entreprise axées sur l'alimentation saine, le mode de vie actif, la santé mentale des jeunes et le stress post-traumatique. Elle supervisera également l'élaboration de la stratégie globale de responsabilité sociale de l'entreprise qui tiendra compte des répercussions environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que l'établissement de rapports à ce sujet.

« Nous sommes ravi(e)s d'accueillir Andrea au sein de notre entreprise, déclare Patty Faith, chef, Image de marque et réputation à Medavie. Sa vaste expérience en gestion de programmes de responsabilité sociale pour des marques reconnues, combinée à sa volonté de changer les choses, seront des atouts dans la poursuite de nos efforts pour améliorer nos collectivités. Membre essentielle de notre équipe de l'Image de marque et réputation, Andrea maintiendra le lien entre l'entreprise et nos projets de relations communautaires et initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion à l'échelle de l'entreprise. »

Avant de se joindre à Medavie, Andrea Elliott occupait un poste au sein de la Fondation pour les enfants le Choix du Président et a auparavant dirigé pendant plus de dix ans des programmes de responsabilité sociale pour des marques réputées comme Deloitte, BMO et IBM. Elle a étudié l'anthropologie à l'Université de Toronto et est titulaire d'un certificat en pratiques de citoyenneté d'entreprise délivré par le Boston College Wallace E. Carroll Graduate School of Management Centre for Corporate Citizenship.

« Je suis très heureuse de faire partie de Medavie et de participer à sa mission d'améliorer le bien-être de la population canadienne, explique Mme Elliott. Je suis très enthousiaste à l'idée de maximiser les effets de notre stratégie de responsabilité sociale d'entreprise et de bâtir des collectivités encore plus solides et saines grâce au travail exceptionnel accompli par l'entremise de la Fondation Medavie. »

À propos de Medavie

Medavie est une partenaire nationale de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion de la santé et prestation de soins de santé. Ensemble, avec notre équipe composée de 8 000 professionnels et professionnelles, nous nous consacrons à améliorer le bien-être de la population canadienne.

Organisation sans but lucratif, Medavie chapeaute Croix Bleue Medavie, un assureur tout-en-un et un administrateur de programmes de santé publics de premier plan, et Services de santé Medavie, une entreprise offrant des solutions de soins de santé primaires à l'échelle nationale et le plus grand fournisseur contractuel de services de gestion des urgences au Canada.

Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada.

Nous n'avons pas d'actionnaires. Au lieu de quoi, nous investissons fièrement dans nos collectivités afin d'aider à régler certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

SOURCE Medavie Blue Cross

Renseignements: Demandes des médias : Brittany Mitchelmore, Conseillère principale en communications, Medavie, 902-340-6423, [email protected]