« En cette période où la pandémie de COVID-19 a affecté la vie et l'expérience scolaire des jeunes partout au pays, nous sommes heureux de faire passer cette année le nombre de titulaires de bourses de deux à dix. Ces jeunes de partout au Canada ont été sélectionnés d'après leur excellence académique et leurs efforts pour redonner à leur collectivité, alors qu'ils doivent surmonter des défis dans leur vie personnelle », précise Joanne Kviring, directrice générale de la Fondation Medavie pour la santé. « Dans le cadre de la mission principale de Medavie, améliorer le mieux-être des Canadiens, nous espérons que ces bourses encourageront les titulaires dans leurs études et leur parcours pour faire partie de la prochaine génération de professionnels de la santé au Canada. »

Depuis 2017, l'organisme de bienfaisance remet ces bourses annuelles à des jeunes canadiens de 17 à 29 ans qui étudient à temps plein ou à temps partiel dans un établissement postsecondaire canadien, dans un programme du domaine de la santé et qui ont surmonté des difficultés personnelles ou familiales liées à la santé mentale.

La bourse d'études Medavie honore Pierre-Yves Julien, ancien PDG de Medavie, qui avait à cœur d'aider les collectivités où les employés et les clients vivent et travaillent et d'appuyer la prochaine génération des artisans du domaine de la santé au Canada. Le programme s'harmonise avec les causes fondamentales de la Fondation, soit la santé mentale des adolescents, le stress post-traumatique et un mode de vie sain.

Récipiendaires de la bourse d'études 2020

Ashley Thornton , Fredericton , Nouveau-Brunswick, Université St. Thomas (baccalauréat en psychologie)

, , Nouveau-Brunswick, Université (baccalauréat en psychologie) Grace Dawson , Thunder Bay, Ontario , Université Lakehead (soins infirmiers)

, , Université Lakehead (soins infirmiers) Ruby Gaudett , North York, Ontario , Université de Toronto (baccalauréat en sociologie, mineures en études des femmes et des genres et en diversité sexuelle)

, , Université de (baccalauréat en sociologie, mineures en études des femmes et des genres et en diversité sexuelle) Dylan Morrow , New Ross , Nouvelle-Écosse, Université Acadia (baccalauréat en kinésiologie)

, , Nouvelle-Écosse, Université Acadia (baccalauréat en kinésiologie) Emily Roden , London, Ontario , Université Western (baccalauréat ès arts, majeure en sociologie)

, , Université Western (baccalauréat ès arts, majeure en sociologie) Cassie O'Hagan , Barrie, Ontario , Université de la Colombie-Britannique (baccalauréat ès arts, majeure en psychologie)

, , Université de la Colombie-Britannique (baccalauréat ès arts, majeure en psychologie) Molly Hingorani , Toronto, Ontario , Collège George Brown (soins infirmiers)

, , Collège (soins infirmiers) Blake Colbran , Burin Bay Arm , Terre-Neuve-et- Labrador , Université Memorial de Terre-Neuve (baccalauréat ès sciences)

, , Terre-Neuve-et- , Université Memorial de Terre-Neuve (baccalauréat ès sciences) Sophia Keast , Toronto, Ontario , Université York (baccalauréat ès sciences, kinésiologie)

, , Université York (baccalauréat ès sciences, kinésiologie) Ezra Morarescu , Ancaster, Ontario , Université Wilfrid Laurier (psychologie)

Citations des récipiendaires

« Dans le contexte actuel de la pandémie, il est important, plus que jamais, de nous assurer que les gens ont accès aux soins dont ils ont besoin. Cette généreuse contribution de Medavie m'aidera à poursuivre mes objectifs académiques et, à terme, à redonner à ceux qui en ont le plus besoin. »

-Ashley Thornton (Fredericton, Nouveau-Brunswick)

« C'est un honneur de recevoir cette bourse d'études et je remercie Medavie de son soutien de mon parcours académique. Grâce à mes études, j'espère pouvoir un jour être en position d'aider les autres à régler leurs problèmes de santé. »

-Ezra Morarescu (Ancaster, Ontario)

Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir un avis lorsque le programme de bourse d'études sera relancé au printemps 2021, envoyez un courriel ayant comme objet « Bourse d'études » à l'adresse [email protected].

À propos de Medavie

Medavie est un partenaire national de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion de la santé et prestation de soins de santé. Ensemble, avec plus de 7 200 employés, nous nous consacrons à offrir des solutions novatrices qui améliorent le bien-être des Canadiens.

À titre d'organisme sans but lucratif, Medavie chapeaute Croix Bleue Medavie, un assureur tout-en-un et un administrateur de programmes de santé publics de premier plan, et Services de santé Medavie, une organisation offrant des solutions de soins de santé primaires à l'échelle nationale et le plus grand fournisseur privé de services médicaux d'urgence au Canada.

Nous sommes fiers de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de résoudre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

