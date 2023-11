L'amélioration du bien-être de la population canadienne commence par le personnel de l'organisation

TORONTO, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Medavie, une organisation sans but lucratif offrant des solutions de soins de santé, est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle figure au Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada pour une troisième année consécutive. En effet, l'organisation a mis en place un environnement de travail exceptionnel qui se classe parmi les meilleurs dans les secteurs des services de santé et de l'assurance.

Guidée par ses valeurs fondamentales, soit la compassion, la responsabilité, l'adaptabilité, l'innovation et l'esprit communautaire, Medavie tient absolument à soutenir la santé physique, mentale, sociale et financière de sa main-d'œuvre diversifiée, tout en lui offrant des occasions de croissance personnelle et professionnelle.

« À Medavie, notre mission est d'améliorer le bien-être de la population canadienne. Pour la réaliser, nous devons avant tout veiller au bien-être de notre personnel, explique Bernard Lord, chef de la direction de Medavie. Nous croyons fermement que nos employé(e)s travaillent avec nous parce qu'ils et elles partagent notre vision et veulent contribuer à la création d'un Canada plus en santé. Chaque jour, notre personnel à l'échelle de l'organisation se mobilise pour soutenir nos collectivités, provoquer des changements et agir concrètement sur la vie d'autrui. En retour, nous faisons tout pour créer une culture de soutien au sein de laquelle les gens sont à l'aise d'être eux-mêmes et ont la possibilité de grandir et de s'épanouir. »

Les employeurs sont évalués en fonction de l'environnement physique de travail, de l'atmosphère de travail et des relations sociales, des avantages sociaux (soins de santé, aspects financiers et vie familiale), des vacances et congés, des communications avec le personnel, de la gestion du rendement, de la formation et du perfectionnement des compétences, et de l'engagement communautaire. Ils sont comparés à d'autres entreprises de leur secteur afin de déterminer lesquelles proposent les programmes de rémunération globale les plus novateurs et à l'avant-garde.

« Medavie a l'ambition de créer une entreprise qui favorise l'excellence en attirant et en fidélisant une main-d'œuvre de qualité et en lui offrant une valeur ajoutée par l'entremise de sa rémunération, de ses avantages sociaux, de ses occasions de croissance personnelle et de son expérience employé(e). Afin d'accompagner les membres de notre personnel dans l'amélioration de leur bien-être et la réalisation de leur plein potentiel, nous avons mené plusieurs nouveaux projets dans la dernière année, tels que la création d'un espace de développement de la carrière, le lancement de nouveaux outils de mieux-être mental, et plus encore. », ajoute M. Lord.

Pour en savoir davantage sur le Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et les raisons qui ont valu à Medavie de remporter cette distinction, visitez https://www.canadastop100.com/national/ (en anglais).

À propos de Medavie

Medavie est un partenaire national de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion de la santé et prestation de soins de santé. Ensemble, avec notre équipe de plus de 8 000 professionnels et professionnelles, nous nous consacrons à améliorer le bien-être de la population canadienne.

À titre d'organisation sans but lucratif, Medavie chapeaute Croix Bleue Medavie , un assureur tout-en-un et un administrateur de programmes de santé publics de premier plan, et Services de santé Medavie , une entreprise offrant des solutions de soins de santé primaires à l'échelle nationale et le plus grand fournisseur contractuel de services de gestion des urgences au Canada.

Nous n'avons pas d'actionnaires. Au lieu de quoi, nous sommes fiers d'investir dans nos collectivités afin d'aider à lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

