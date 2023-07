MONCTON, NB, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Medavie, partenaire de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion de la santé et prestation de soins de santé, est heureuse d'annoncer la nomination de Sarah Maillet au poste de chef des services financiers.

Dans le cadre de son rôle, Sarah Maillet sera chargée de tous les aspects de la fonction financière de Medavie, y compris la planification et l'analyse financières, la gestion du capital, les investissements et l'approvisionnement stratégique. Elle se joint à Medavie après avoir occupé le poste de chef des services financiers pour le secteur de l'assurance commerciale de Zurich Insurance, et a assumé des rôles de direction au Royaume-Uni, dans d'autres pays d'Europe et aux États-Unis, au sein d'entreprises renommées comme KPMG, Aviva et AIG.

« À la suite d'un processus de recrutement exhaustif, nous sommes ravis d'accueillir Sarah au sein de notre entreprise pour prendre en charge notre solidité financière globale et notre croissance continue dans le cadre de notre plan stratégique, déclare Bernard Lord, chef de la direction de Medavie. Sarah compte plus de 20 ans d'expérience internationale dans le secteur des assurances et s'est taillé une réputation enviable pour ce qui est d'obtenir des résultats, de bâtir des équipes diversifiées et de transformer des organisations, et nous sommes convaincus qu'elle sera un excellent atout pour notre équipe de gestion. »

Sarah Maillet est membre de l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) et s'est réinstallée à Moncton après avoir vécu récemment à Zurich. Elle se joint à Medavie alors que John Diamond, chef des services financiers sortant, prend sa retraite après 30 ans de carrière au sein de l'entreprise.

« Je suis ravie d'être de retour au pays et de me joindre à Medavie en tant que chef des services financiers, affirme Sarah Maillet. Je suis impatiente de travailler avec l'équipe pour veiller à la solidité financière de l'entreprise et à la poursuite de sa croissance. »

« Je tiens à remercier John Diamond pour le leadership remarquable qu'il a exercé et pour ses nombreuses contributions à notre organisation au cours de ses 30 années de service, ajoute Bernard. J'en profite également pour remercier Nagesh Jammula, vice-président principal, Finances pour Medavie, de sa contribution continue à la croissance et au succès de notre entreprise. »

À propos de Medavie

Medavie est un partenaire national de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion de la santé et prestation de soins de santé. Ensemble, avec notre équipe composée de 8 000 professionnels, nous nous consacrons à améliorer le bien-être de la population canadienne.

À titre d'organisation sans but lucratif, Medavie chapeaute Croix Bleue Medavie, un assureur tout-en-un et un administrateur de programmes de santé publics de premier plan, et Services de santé Medavie, une entreprise offrant des solutions de soins de santé primaires à l'échelle nationale et le plus grand fournisseur contractuel de services de gestion des urgences au Canada.

Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada.

Nous n'avons pas d'actionnaires. Au lieu de quoi, nous investissons fièrement dans nos collectivités afin d'aider à régler certains des problèmes les plus urgents en matière de santé au Canada.

SOURCE Medavie

