Médaille de l'Assemblée nationale remise à Héma-Québec

« Le dévouement et l'engagement d'exception de Mme Fagnan ont été salués par son entrée au Palmarès TOP 100 2021 des femmes les plus influentes du Canada, dans la catégorie Femme de courage . Son apport ainsi que celle de l'ensemble des employés d'Héma-Québec ont été crucial, partout à travers le Québec, pour continuer de fournir, notamment, des produits sanguins aux centres hospitaliers, du lait maternel, des tissus humains et des cellules souches depuis le début de la pandémie. Je salue également les donneurs et les bénévoles qui se sont mobilisés pour continuer de faire un don de générosité même pendant les périodes de confinement », a déclaré la députée de Saint-Laurent, Mme Marwah Rizqy, qui a remis la médaille à Mme Fagnan.

« Je suis émue et particulièrement honorée de recevoir cette prestigieuse distinction. Cette reconnaissance de l'Assemblée nationale revient à nos 1500 employés, nos 250 000 donneurs et nos milliers de bénévoles. Sans eux, rien ne serait possible », a déclaré Nathalie Fagnan.

À propos de la Médaille de l'Assemblée nationale

La Médaille de l'Assemblée nationale du Québec est remise par les députés de l'Assemblée en guise de reconnaissance, à des personnes de leur choix. Le revers de cette médaille présente une effigie du premier orateur de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, Jean-Antoine Panet (de 1792 à 1968, le président de l'Assemblée portait le titre d'orateur). Cette effigie reproduit une partie de la toile Le Débat sur les langues de Charles Huot, qui orne la salle de l'Assemblée nationale de l'hôtel du Parlement. La médaille est faite de bronze, avec un fini antique laqué.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est 1 500 employés, près de 255 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 820 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

