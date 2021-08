Mecfor et Advanced Dynamics fusionnent et donnent naissance à EPIQ Machinerie, nouveau chef de file des équipements dédiés à l'industrie de l'aluminium, des pâtes et papiers et du rail en Amérique du Nord

SAGUENAY et SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Mecfor, leader nord-américain des équipements mobiles spécialisés pour les industries de l'aluminium et du rail basé à Saguenay, et Advanced Dynamics, principal fabricant d'équipements de manutention lourds présent dans les industries de l'aluminium primaire et secondaire et dans l'industrie des pâtes et papiers basé à Saint-Bruno-de-Montarville, annoncent aujourd'hui la fusion complète de leurs activités. La nouvelle entreprise ainsi formée portera dès aujourd'hui le nom d'EPIQ Machinerie.

Avec cette fusion, Mecfor et Advanced Dynamics, deux entreprises aux valeurs communes et aux expertises complémentaires, saisissent une occasion unique de faire d'EPIQ Machinerie un chef de file en Amérique du Nord dans les équipements mobiles et lourds destinés à l'industrie de l'aluminium, des pâtes et papiers et de l'équipement ferroviaire. EPIQ Machinerie possède désormais la taille critique nécessaire pour accélérer sa croissance à l'international, notamment en se donnant la capacité de miser sur l'innovation en plus de réaliser des investissements et des acquisitions. En outre, sa diversification dans ses trois secteurs d'activités lui permettra de réduire ses risques et d'assurer sa pérennité à moyen et long terme.

Les revenus combinés des deux entreprises s'élèveront à plus de 55 millions de dollars canadiens, dont 75 % proviendront de ventes réalisées à l'extérieur du Canada.

Lorsque la fusion sera finalisée, Éloïse Harvey, qui occupait précédemment les fonctions de présidente chez Mecfor, deviendra officiellement chef de la direction d'EPIQ Machinerie. SeaFort Capital, actionnaire majoritaire de Mecfor depuis trois ans, sera également l'actionnaire majoritaire d'EPIQ Machinerie, la balance des actions étant détenue par des employés.

Une présence forte à Saguenay et à Saint-Bruno-de-Montarville

Tous les employés actuels de Mecfor et d'Advanced Dynamics rejoindront la nouvelle entreprise, qui comptera plus de 200 personnes au Québec réparties entre ses bureaux et ses sites de production à Saguenay et à Saint-Bruno-de-Montarville, où sera situé le siège social d'EPIQ Machinerie.

Chacune des deux régions continuera d'exercer un leadership important dans le développement de sa propre technologie et de son propre marché. Ainsi, c'est au cœur des installations de Saguenay que sera situé le Centre d'Excellence en équipements mobiles et des véhicules autoguidés ainsi que le Centre d'Excellence de fabrication locale. Quant aux installations de Saint-Bruno, elles formeront le Centre d'Excellence pour les équipements fixes et systèmes de procédé ainsi que le Centre d'Excellence 4.0 en robotique et automatisation.

Par ailleurs, tous les emplois seront préservés sur chacun des sites. L'entreprise comptera également sur son site de production en Inde, dont Advanced Dynamics était propriétaire.

Citations

« Ce que nous annonçons aujourd'hui est l'aboutissement de plusieurs années de collaboration fructueuse de nos deux entreprises. Nous sommes heureux de pouvoir créer un équipementier de classe mondiale autour de valeurs communes. Ensemble, nous serons en mesure d'investir dans notre croissance, nos projets, et surtout, notre talentueuse équipe afin de faire rayonner le génie québécois des équipements industriels sur les plus grands marchés mondiaux. »

Éloïse Harvey, chef de la direction, EPIQ Machinerie

Anciennement présidente de Mecfor

« Cette journée marque le début d'un nouveau chapitre pour nos deux entreprises. Au cours des dernières années, Advanced Dynamics et Mecfor ont eu l'occasion de travailler ensemble et d'apprendre à se connaître à travers plusieurs projets. Rapidement, une cohésion naturelle a vu le jour et c'est ce qui nous a motivés à amorcer des discussions sérieuses en vue d'un regroupement. La position privilégiée que nous confère cette fusion nous permettra de réaliser nos ambitions en s'appuyant sur notre capacité à attirer et à retenir une main-d'œuvre qualifiée, passionnée par les défis et l'innovation, ainsi que d'assurer notre pérennité à travers une croissance soutenue. Je ne peux que me réjouir de cette alliance fort prometteuse. »

Peter Hanna, (Directeur des ventes - Pâtes et Papiers), EPIQ Machinerie

Anciennement président et chef de la division Pâtes et papiers chez Advanced Dynamics

À propos de Mecfor

Fondée en 1997, l'entreprise Mecfor conçoit, fabrique et commercialise mondialement des équipements spécialisés destinés, entre autres, à l'industrie de l'aluminium primaire. L'équipement mobile comprend différents types de véhicules spécialisés, comme des transporteurs, des véhicules multifonctionnels pour les fonderies ou des véhicules autonomes parfaitement adaptés aux impératifs de productivité et de rentabilité des producteurs d'aluminium primaire. L'entreprise a diversifié ses activités en proposant des équipements de maintenance de la voie destinés à l'industrie ferroviaire.

À propos d'Advanced Dynamics

Advanced Dynamics est une société spécialisée dans l'ingénierie, la conception et la fabrication de systèmes de manutention à service intensif destinée à une clientèle internationale. L'entreprise fondée en 1965 est un important fournisseur de systèmes de manutention de matériaux lourds dans les industries du papier et des métaux. Elle a pour mission de concevoir et de fabriquer pour ses clients des systèmes de manutention à service intensif qui répondent efficacement à leurs exigences de production spécifiques.

