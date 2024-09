SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 4 sept. 2024 /CNW/ - EPIQ Machinerie, un équipementier de renommée mondiale, continue sa croissance fulgurante en se portant acquéreur des activités Mines et Métaux d'Alizent Canada et Alizent USA. À la suite de cette future acquisition une nouvelle entité verra le jour : EPIQ DIGITAL.

Ce projet d'acquisition hautement stratégique permettra à EPIQ Machinerie de bonifier son offre de services en proposant une plateforme numérique de gestion des opérations à la fine pointe de la technologie à ses clients du secteur de l'aluminium qui effectuent la transition vers l'industrie 4.0.

Plus efficace, efficient et vert

Propulsant la robotisation et l'automatisation à un niveau supérieur, la solution que propose EPIQ DIGITAL permet, de connecter entre eux les équipements et l'usine, de collecter, lire et analyser les données spécifiques en temps réel pour optimiser les opérations grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle. La technologie permet également de favoriser la robotisation, l'automatisation et l'intégration de véhicules autonomes dans les opérations: un cheval de bataille dans l'industrie.

En connectant les équipements et solutions de manutention globale aux usines, les entreprises deviennent beaucoup plus efficaces grâce à un écosystème intégré. Ceci, en plus de leur permettre de sauver des coûts importants, d'améliorer leur bilan carbone en diminuant leur consommation d'énergie et d'augmenter leur productivité, cet écosystème améliore la fiabilité de leurs outils industriels.

« La pression est grande pour soutenir la décarbonation de notre industrie, mais aussi pour améliorer la qualité des produits et pour augmenter la productivité. Ce projet d'acquisition permettra à EPIQ Machinerie de consolider son rôle de leader tout en contribuant directement à l'atteinte de ces objectifs ambitieux », a déclaré la présidente et chef de la direction d'EPIQ Machinerie, Éloïse Harvey.

L'intelligence artificielle : la clé

De manière concrète, le logiciel conçu pour les usines de production d'aluminium primaires et secondaires permet d'effectuer la gestion et d'optimiser les opérations en y intégrant l'intelligence artificielle. Cette solution permet l'implantation de fonctionnalités qui améliorent la productivité et la fluidité des activités des usines, notamment :

L'intégration d'outils à haute valeur ajoutée, comme des robots, des systèmes automatisés, des véhicules autoguidés, des systèmes de vision, de géolocalisation, et bien d'autres;

La standardisation des environnements de communications bidirectionnelles entre les différentes machines;

L'intégration de la maintenance prédictive sur les équipements;

Le déploiement de modules qui permettent la gestion des creusets de métal en fusion, de l'aluminium recyclé, des fabrications de fournées, de coupe ou d'expédition des produits finis;

La plateforme numérique permet de répondre aux besoins uniques de certaines usines grâce au développement sur mesure de certains modules.

Une force de frappe internationale amplifiée

Au cœur de ce projet de transaction se trouve la vision d'une entreprise québécoise qui voit grand et positionne EPIQ Machinerie comme un joueur complet dans le marché mondial. Bien que le logiciel continue d'être disponible à la vente dans le cadre de ce projet par EPIQ DIGITAL, l'entreprise entend aussi offrir un écosystème intégré combinant les solutions de manutention globales d'EPIQ Machinerie et le système de gestion des opérations. EPIQ Machinerie prévoit aussi utiliser les compétences de sa future équipe de digitalisation pour pousser l'innovation dans ses équipements à travers l'intégration constante de nouvelles technologies. De plus, l'équipementier offrira aussi les services d'EPIQ DIGITAL à ses autres clients mondiaux dans l'industrie lourde, notamment dans les usines de pâtes et papiers.

« Au terme de cette transaction, la force de frappe internationale d'EPIQ Machinerie sera réaffirmée. Notre savoir-faire et notre volonté de contribuer à décarboner la planète passe en partie par l'aluminium de chez nous, à faible empreinte carbone. Le Québec est un joueur clé et EPIQ Machinerie entend contribuer au rayonnement de notre aluminium partout dans le monde, notamment grâce à cette solution intégrée et ses équipements de calibre mondial », a conclu Éloïse Harvey.

La transaction de vente des actifs des activités Mines et Métaux d'Alizent Canada et Alizent USA à EPIQ Machinerie est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au cours du dernier trimestre de 2024. Une fois l'affaire scellée, les équipes actuelles des activités Mines et Métaux d'Alizent seront intégrées aux équipes d'EPIQ Machinerie.

À propos de EPIQ Machinerie

EPIQ Machinerie est un concepteur d'équipements de classe mondiale investi par la mission de fournir des solutions innovantes et efficaces pour le marché international des équipements lourds, des véhicules et des systèmes de manutention. Chez EPIQ Machinerie, nous brouillons les frontières entre une entreprise technologique et un fabricant de machinerie lourde, en intégrant continuellement de nouvelles technologies dans nos équipements.

L'entreprise, motivée par la passion des défis, fait preuve d'un leadership fort dans le développement de ses propres technologies innovantes : équipements mobiles, véhicules autonomes (AGV), équipements fixes, systèmes de processus, robotique de l'industrie 4.0 et centre d'automatisation. Visitez notre site Web pour plus d'informations : https://epiqmachinery.com.

SOURCE EPIQ Machinerie

Pour tout renseignement: Isabelle Gaudreau, EPIQ Machinerie, + 1418 815.4196, [email protected]