MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - C'est en présence de nombreux dignitaires, amis et membres de la communauté des affaires québécoise que Serge Paquette procède au dévoilement de sa nouvelle entreprise : Mecena - La philanthropie inspirée.

« Je lance Mecena aujourd'hui parce que j'ai toujours eu à cœur de m'engager et de contribuer au mieux-être des gens et de la communauté. Je suis maintenant prêt à épauler les organisations caritatives, ainsi que les entreprises et les individus, à atteindre leurs objectifs philanthropiques », explique Serge Paquette.

La philanthropie occupe une place grandissante au Québec et au Canada, en plus d'employer de nombreuses personnes. Toutefois, les fondations caritatives et autres organismes à but non lucratif font face à des demandes financières grandissantes, dans un contexte où les différents paliers de gouvernements ne suffisent plus à répondre.

Ces organisations veulent se faire apprécier, accroître leur impact et devenir incontournables dans leurs milieux. Alors, l'approche Mecena sera simple : aider les clients à réfléchir, développer une stratégie et former une équipe de rêve pour appuyer l'organisation, lui donnant ainsi rapidement accès à un réseau d'affaires à travers le Québec et le Canada.

Ce nouveau départ pour Serge Paquette survient à la suite de près de quatre décennies à évoluer dans le monde des relations publiques, d'abord comme propriétaire et fondateur de la firme Communication et Stratégie en 1987, jusqu'à son intégration au sein de la firme National en 2005, où il a réalisé plusieurs mandats en plus de conseiller de nombreux clients dans différents secteurs d'activités économiques et sociales, notamment en tant qu'associé directeur du bureau de Montréal, et ce jusqu'à son départ en décembre 2023.

« Comme gestionnaire et conseiller, j'ai toujours souhaité me démarquer par un leadership inspirant, une analyse rigoureuse des enjeux et une aptitude à mettre en œuvre des solutions novatrices, pertinentes et efficaces, explique-t 'il. J'ai été très privilégié de vivre toutes ces expériences, de côtoyer et de rencontrer des personnes formidables et inspirantes. C'est toute cette expérience que je mettrai dorénavant au service du secteur philanthropique québécois et canadien ».

Au-delà de cette riche expérience professionnelle, Serge Paquette a également siégé au sein de nombreux conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, incluant le Théâtre du Nouveau Monde, Québec Cinéma, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Fondation Armand Frappier, Les Petits Frères, Les Amis du Devoir et la Fondation Espace pour la vie.

« Je compte aider les fondations, les organismes sans but lucratif, et leurs partenaires, à s'attaquer aux importants enjeux de société que nous connaissons actuellement, explique Serge Paquette. Je compte notamment convaincre les fondations privées de consacrer une plus grande partie de leur fortune aux œuvres de bienfaisance qui leur sont les plus chères. Humblement, avec Mecena, je souhaite contribuer à l'avancement de la philanthropie au Québec ».

