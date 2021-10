CAP-BRETON, NS, le 12 octobre 2021 /CNW/ - Mi'kmaw Economic Benefits Office (MEBO), Mi'kmaw Kina'matnewey (MK) et Nova Scotia Community College (NSCC) et IBM (NYSE:IBM) ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour offrir l'école Unama'ki P-TECH Modèle (Pathways in Technology, Early College High School) pour les jeunes Autochtones de la Nouvelle-Écosse. Cet événement marquera l'ouverture de la toute première école Mik'maw P-TECH. Le programme scolaire sera basé à Eskasoni avec la première cohorte d'élèves provenant de trois collectivités Unama'ki.

Le modèle Unama'ki P-TECH propose un programme intégré d'études secondaires et collégiales axé sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM). Il permettra aux étudiants d'Unama'ki d'obtenir un diplôme d'études secondaires et un diplôme collégial de deux ans sans frais de scolarité, aligné sur l'industrie, avec une expérience en milieu de travail dans les six ans ou moins. Les caractéristiques du programme comprennent un mentorat individuel dans l'industrie, des visites sur le lieu de travail, des stages d'été rémunérés et la possibilité d'être considéré comme le premier choix. Le programme Unima'ki P-TECH intégrera des compétences techniques telles que la programmation, tout en favorisant les compétences professionnelles, notamment la pensée critique, la résolution de problèmes, la communication et l'adaptabilité pour les emplois de nouveaux cols. De plus, il comprendra des aspects de la culture, de la langue et d'autres enseignements autochtones des Mi'kmaq, tels que leurs principes directeurs de « vision à deux yeux » qui feront partie du modèle P-TECH de cette école.

« Je suis très heureux que nos étudiants puissent participer au programme P-TECH. Le domaine de la technologie connaît une croissance exponentielle d'année en année. Ce programme est en mesure de fournir à nos étudiants le type de programmation et d'expérience qui leur donne l'avantage de passer directement sur le terrain après l'obtention de leur diplôme. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ce programme ici même à Eskasoni pour les élèves du secondaire des environs d'Unama'ki », a déclaré Chef Leroy Denny, Première nation Eskasoni/président pour Mi'kmaw Kina'matnewey (MK).

« L'économie numérique du futur a besoin de nouveaux types de compétences en matière de main-d'œuvre et les partenaires des secteurs public et privé doivent travailler ensemble pour relever ce défi des compétences », a déclaré Claude Guay, président et directeur général, IBM Canada. « Le modèle P-TECH a réinventé l'approche de l'éducation, de la formation, du recyclage et du recrutement et constitue un excellent exemple de la façon dont nous pouvons nous rassembler pour préparer nos jeunes aux emplois de demain. Nous sommes fiers de nous associer à la communauté Unama'ki et au NSCC pour constituer une main-d'œuvre compétitive et diversifiée pour l'avenir. »

La population autochtone est le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et il est nécessaire de préparer les jeunes autochtones aux compétences numériques et technologiques requises pour la main-d'œuvre en évolution. Ce modèle préparera les jeunes autochtones à combler les lacunes en matière de compétences et à trouver un emploi dans les secteurs en croissance de la technologie, des soins de santé et des sciences appliquées au Cap-Breton et en Nouvelle-Écosse.

« Les dirigeants Mi'kmaq d'Unama'ki voient dans cette initiative la préparation de la prochaine génération pour les nouvelles technologies et un nouvel avenir commercial. Il s'agit d'un partenariat public-privé fondé sur les résultats et axé sur les résultats », déclare Alex Paul, directeur exécutif de MEBO. « Nous sommes impatients de fournir ce modèle unique à nos jeunes Unama'ki intéressés par les carrières STEM et travaillant en partenariat avec l'industrie pour combler les lacunes de la main-d'œuvre locale », a-t-il ajouté.

Andrew Lafford, doyen de la NSCC, Technologie et environnement a déclaré : « En tant que collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, nous cherchons toujours des moyens de connecter les étudiants à l'industrie et de cultiver des événements, des activités et des parcours qui augmenteront leurs activités éducatives. C'est un parfait exemple d'un de ces partenariats importants. Nous sommes ravis de travailler avec IBM, MEBO et MK, en soutenant les participants au programme P-TECH des collectivités de la Première Nation Unama'ki alors qu'ils poursuivent leur chemin vers le succès.

Le modèle P-TECH offre aux participants une expérience de travail avec des employeurs du secteur des TIC qui répond au besoin de l'industrie d'avoir de nouveaux diplômés ayant de l'expérience ainsi que des habitudes de travail professionnelles bien développées. Pour les participants autochtones, avoir des mentors et des liens avec l'emploi intégrés dans ce programme répond au besoin de réels débouchés. Ce programme permet aux participants non seulement de rêver de débouchés, mais plus important encore, ils sont capables de réaliser ces rêves.

Citations d'étudiants

« P-TECH est comme une passerelle vers les débouchés. Cela me donne une chance de montrer ce que je peux faire, de grandir et de prospérer. J'aime P-TECH parce que cela donne aux gens malchanceux (en termes d'argent) une chance d'être formidables et de montrer ce qu'ils peuvent vraiment faire », a déclaré Presley Bernard, Wagmatcookewey, Wagamatcook qui s'est inscrit au programme pilote PTECH.

« Une façon pour moi d'obtenir un diplôme et un travail décent à 19 ans », a déclaré Zacharie Gloade, Eskasoni, un autre étudiant inscrit au programme PTECH.

À propos d'MEBO

Le Mi'kmaw Economic Benefits Office (MEBO) est un organisme sans but lucratif établi en 2007 et situé à Membertou, en Nouvelle-Écosse. MEBO a développé une approche stratégique de l'engagement axée sur les résultats, en se concentrant toujours sur l'importance de la diversité et de l'inclusion dans le milieu de travail. Depuis 2008, MEBO a offert une série de programmes de formation très réussis dans les collectivité Mi'kmaq et a travaillé avec les membres de la collectivité souhaitant recevoir une formation dans les métiers avec des stages d'apprentissage. Cela a entraîné la création de centaines d'emplois pour les peuples autochtones de la Nouvelle-Écosse.

À propos d'MK

Mi'kmaw Kina'matnewey est une équipe unifiée de chefs, d'employés, de parents et d'éducateurs qui défendent et représentent les intérêts éducatifs des communautés Mi'kmaq et protègent les droits éducatifs et linguistiques Mi'kmaq du peuple Mi'kmaq. Mi'kmaw Kina'matnewey (MK) continue de travailler à l'amélioration de la qualité de l'éducation, tout en restant vigilant au maintien et à la revitalisation de la langue mi'kmaq. Fort de l'inspiration des jeunes, des conseils et du leadership du conseil d'administration, des directeurs de l'éducation, des écoles, du personnel et des partenariats, MK est allé de l'avant, explorant de nouvelles possibilités d'excellence académique, et revisitant et améliorant les opérations et programmes existants.

À propos d'NSCC

Le NSCC s'engage à bâtir l'économie et la qualité de vie de la Nouvelle-Écosse grâce à l'éducation et à l'innovation, en transformant la Nouvelle-Écosse un apprenant à la fois. Le NSCC offre plus de 140 programmes axés sur la carrière dans toute la province sur nos 14 campus, y compris notre eCampus en ligne. Les programmes sont offerts dans cinq écoles universitaires - Accès, Éducation et Langue; Entreprises et industries créatives; Santé et services sociaux, technologie et environnement; Métiers et transports - et reflètent les besoins et les possibilités du marché du travail en Nouvelle-Écosse. L'objectif premier du NSCC : la réussite des élèves. Un sondage annuel auprès des diplômés du NSCC montre que 82 % d'entre eux occupent un emploi un an après l'obtention de leur diplôme, la plupart dans leur domaine d'études, et 94 % des personnes employées vivent et travaillent en Nouvelle-Écosse.

À propos d'IBM / IBM Éducation

L'engagement de longue date d'IBM envers l'éducation est au cœur de l'entreprise depuis ses années de fondation. Il y a 10 ans, IBM a lancé son programme révolutionnaire P-TECH, un modèle d'éducation publique révolutionnaire lancé pour combler le déficit de compétences en haute technologie. De plus, l'entreprise a créé des programmes personnalisables de perfectionnement et de recyclage pour les individus à chaque étape de leur parcours d'apprentissage. Avec des boîtes à outils en ligne disponibles pour la formation à la cybersécurité, pour reprendre la construction, la conception marketing ou les modules d'IA cognitive, IBM propose un mélange de programmes pratiques et virtuels pour fournir des outils de formation à l'échelle mondiale.



Personne-ressource pour les médias :

Ruhee Dhar

Relations extérieures d'IBM Canada

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95470/ibm_logo.jpg

SOURCE IBM Canada