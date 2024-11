MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ -- Les athlètes de haut niveau sont souvent perçus comme des idoles, des figures de force inébranlable. Pourtant, ils restent des humains comme tout le monde. Meaghan Benfeito, athlète professionnelle et quadruple olympienne en plongeon, dévoile une réalité qui concerne de nombreux sportifs : les fuites urinaires. En collaboration avec TENA, elle aspire à briser les tabous autour de ce phénomène plus répandu qu'on ne le croit, à travers un documentaire inspirant qui relate ses expériences et présente sa nouvelle carrière ainsi que son rôle de jeune maman.

Meaghan Benfeito

VOYEZ LE DOCUMENTAIRE : LA FORCE QUI NOUS HABITE ICI.

Plus commun qu'on ne le pense

Selon plusieurs études, de nombreuses athlètes féminines de haut niveau rapportent avoir eu ou avoir des fuites urinaires, non seulement lors de la pratique de leur sport, mais aussi dans leur vie quotidienne. Les chiffres varient entre 28 % et 80 %, les taux les plus élevés étant observés chez les sportives pratiquant des disciplines à fort impact, comme les trampolinistes (80 %), les gymnastes (56 %), les danseuses de ballet (43 %), les hockeyeuses et les athlètes d'athlétisme (30 %). Ce type d'exercice provoque une augmentation soudaine de la pression abdominale, ce qui peut entraîner des fuites urinaires, connues sous le nom d'incontinence urinaire à l'effort*.

« Je ne comprends pas pourquoi on associe les fuites urinaires à la faiblesse. Pour moi, ça peut arriver à tout le monde, hommes comme femmes. Personnellement, en plongeon, ça m'arrivait souvent. Heureusement, j'ai toujours été entourée de personnes ouvertes à en parler », raconte Meaghan, triple médaillée olympique.

« Notre objectif avec La force qui nous habite est de montrer que l'incontinence est une réalité bien plus courante qu'on ne le pense », explique Natalí Niño-Rivero, responsable du marketing chez TENA. « Lorsque nous avons approché Meaghan, nous ne nous attendions pas à une telle ouverture de sa part. Rapidement, elle nous a immergés dans son univers de plongeuse, partageant avec nous des anecdotes, des moments précieux, mais aussi sa réalité face aux fuites urinaires. Elle est devenue rapidement l'incarnation de notre clientèle : une personne déterminée et confiante que rien n'arrête. »

Retraitée du plongeon, Meaghan souhaite utiliser ses plateformes pour transmettre un message aux athlètes de demain. « Je pense que plus on en parlera, plus on pourra être à l'aise avec le sujet », ajoute-t-elle.

Ayons la discussion

Selon Google Trends, les recherches liées à l'incontinence ont augmenté de 500 % au cours de la dernière année. La plupart du temps, les personnes recherchant des informations sur ce sujet s'intéressent d'abord à du contenu éducatif, puis aux produits, traitements et mesures de prévention. Les protections urinaires suscitent un grand intérêt avec près de 30 000 recherches mensuelles au Canada seulement. Les utilisateurs cherchent donc des produits qui leur permettent de mener une vie normale en toute confiance**.

*Source : National Library of Medicine

** Google Trends

Dominique Gagnon

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552878/TENA_Meaghan_Benfeito.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2535031/5015808/TENA_Logo.jpg

SOURCE TENA