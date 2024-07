TORONTO, le 23 juill. 2024 /CNW/ - L'incontinence est souvent considérée comme un sujet tabou, ce qui peut entraîner un manque de sensibilisation et de discussion à ce sujet. TENA, cheffe de file en matière de produits d'hygiène liés aux fuites urinaires, invite la population à renverser cette situation afin d'assurer une meilleure compréhension sur ce sujet et, surtout, d'effacer les idées préconçues.

Les fuites urinaires, plus communes qu'on le pense

Incontinence : TENA pense que le moment est venu d'en parler. Credit: Biserka Stojanovic.

À travers le monde, plus de 200 millions de personnes vivent ou ont déjà vécu des situations liées à l'incontinence. Plus commun qu'on le pense, cette situation touche 1 personne sur 5 de plus de 35 ans au Canada*, alors qu'on pense souvent à tort que ce sont les personnes plus vieilles qui se retrouvent avec des fuites urinaires.

Selon Google Trends, les recherches liées aux situations d'incontinence ont augmenté de 500 % dans la dernière année seulement. Le plus souvent, les personnes qui recherchent des sujets relatifs à cette situation sont à la recherche de contenu éducatif, puis de produits, de traitements et de mesures de prévention. Les serviettes urinaires suscitent un intérêt avec près de 30 000 recherches mensuelles au Canada seulement. Les utilisateurs sont à la recherche de produits qui les aident à mener une vie normale, dans le confort.

Les sujets les plus recherchés Volume (moyenne mensuelle) Éducation 114,410 Produits 29,730 Traitement 15,140 Prévention 2,060

"En plus de lancer la discussion, il est primordial de proposer des produits de grande qualité afin d'assurer un confort aux personnes aux prises avec ce type de situation, explique Hazel Villarreal, directrice marketing pour TENA. Il est important que la serviette choisie soit adaptée à vos besoins, selon la taille et le bon degré d'absorption. Il faut s'assurer qu'elle soit bien ajustée, avec un ajustement serré et confortable dans la région de l'aine. TENA propose une large gamme de protections conçues pour répondre à différents besoins, modes de vie et niveaux d'absorption."

Si vous êtes aux prises avec l'incontinence, vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons changer les tabous qui entourent les fuites urinaires. TENA est là pour vous soutenir. Visitez le site de l'entreprise pour en apprendre plus sur ce qu'elle a à offrir.

*Fondation d'aide aux personnes incontinentes.

À propos de TENA, une marque d'Essity

TENA se consacre à fournir des solutions innovantes pour les fuites urinaires et autres besoins en matière de soins intimes. Forte d'une connaissance approfondie des défis et des aspirations de ses consommateurs, TENA propose une gamme complète de produits conçus pour apporter confort, dignité et liberté aux personnes souffrant d'incontinence. Des protections discrètes aux coussinets hautement absorbants, en passant par les sous-vêtements de protection qui tiennent compte de la santé de la peau, les produits TENA sont conçus à l'aide de technologies et de matériaux de pointe afin de garantir une performance et une fiabilité supérieures. Pour plus d'informations, visitez le site www.tena.ca.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467668/Tena.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2462779/4826192/TENA_Eye_Secondary_CMYK.jpg

SOURCE TENA

Contact média: Dominique Gagnon, Spécialiste en relations publiques digitales, Greenpark, [email protected], 514-817-8099