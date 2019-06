Me Louise Cordeau nommée chevalière de l'Ordre national du Québec

Un parcours professionnel remarquable

Tout au long de sa carrière, Me Louise Cordeau a relevé des défis exceptionnels et a brisé le plafond de verre à plusieurs reprises. Avocate de formation, Me Cordeau a d'abord pratiqué le droit avant d'agir à titre de directrice de cabinet du président de l'Assemblée nationale du Québec et du ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes. Elle a été directrice de Radio-Canada à Québec. Elle fut la première femme à occuper la fonction d'éditrice et cheffe de la direction du Journal de Québec. Depuis 2017, elle est présidente du Conseil du statut de la femme. Dans le cadre de cette fonction, elle souhaite éclairer toutes les voix, mettre en lumière la réussite des femmes dans leur diversité et reconnaître leur importante contribution à l'enrichissement de notre société.

Un engagement social exceptionnel

Parallèlement à son parcours professionnel d'exception, Me Cordeau se distingue par son engagement social impressionnant. Elle a notamment cofondé l'école primaire privée La Petite Académie et a initié l'événement « Québec ville en Rose », en plus de contribuer à des campagnes majeures de financement, de siéger sur plusieurs conseils d'administration et d'agir comme mentor auprès de jeunes femmes professionnelles. Un parcours d'exception, aujourd'hui reconnu.

À propos de l'Ordre national du Québec

Institué en 1984, l'Ordre national du Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Il comprend trois grades : chevalier ou chevalière, officier ou officière et grand officier ou grande officière.

À propos du Conseil du statut de la femme

Le Conseil du statut de la femme est une voix incontournable en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Lieu de rencontre de tous les féminismes, il observe, analyse et conseille le gouvernement du Québec et il informe l'ensemble des Québécoises et des Québécois pour l'atteinte de l'égalité.

