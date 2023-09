ME JULIE DORÉ PREND LA DIRECTION DU CABINET BCF AVOCATS D'AFFAIRES

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Me Julie Doré, avocate reconnue dans le milieu juridique québécois, prend les rênes du cabinet BCF Avocats d'affaires à titre d'associée directrice, succédant à Me Pierre T. Allard qui occupait cette fonction depuis 2019. Elle devient ainsi la première femme à la tête de BCF, l'un des plus grands cabinets d'avocats à propriété 100 % québécoise. Depuis sa fondation il y a 28 ans, BCF contribue à l'essor de l'économie québécoise à travers le soutien que le cabinet apporte au monde des affaires québécois.

« Je suis reconnaissante de la confiance exprimée par mes associés pour poursuivre la mission unique de BCF : mettre le droit au service de nos clients pour les faire progresser », explique Me Doré. Selon elle, le succès de BCF est dû au fait d'être resté fidèle à sa mission originale : être le partenaire d'affaires par excellence pour ses clients. « Notre rôle, c'est de soutenir les efforts de la clientèle d'affaires d'ici et de contribuer ainsi à l'essor de l'économie québécoise », ajoute-t-elle.

Aujourd'hui, la mission de BCF doit s'adapter aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les petites comme les grandes entreprises : « Alors que le monde des affaires fait face à des changements importants sur le plan du travail, des technologies, de l'environnement et des finances, il est plus important que jamais pour le monde des affaires de pouvoir compter sur des conseillers d'affaires qualifiés qui leur offrent une vision à long terme », ajoute Me Doré.

Spécialisée en droit commercial et transactionnel, Me Julie Doré a représenté des centaines d'entreprises lors de transactions majeures. Elle possède une expertise reconnue en droit de l'immobilier, tant commercial que résidentiel, en plus d'être engagée au sein de plusieurs causes dont la Fondation Jeunes en tête.

Changement de garde au bureau de Québec

BCF Avocats d'affaires a également annoncé la nomination de Me Nicolas Gosselin à titre d'associé responsable du bureau de Québec, succédant ainsi à Me Mario Welsh. Figure connue dans la région de Québec, Me Gosselin est un plaideur aguerri en droit de la construction et du litige immobilier. Ses connaissances approfondies de l'industrie de la construction et de ses défis juridiques font de lui un conseiller stratégique et un conférencier recherché, et ce, depuis qu'il a rejoint le cabinet il y a plus de 15 ans.

À propos de BCF Avocats d'affaires

Avec plus de 520 employés, dont 270 professionnels, BCF Avocats d'affaires s'illustre comme le cabinet tout désigné pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les entreprises en croissance et les sociétés internationales ayant choisi le Québec et le Canada comme tremplins de leur croissance. Animé par un esprit entrepreneurial, BCF Avocats d'affaires se distingue comme étant le seul cabinet d'avocats à avoir reçu le prix des sociétés les mieux gérées au Canada chaque année depuis 2007.

