Me Johanne Savard quittera son poste d'ombudsman

MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le mandat actuel de Me Johanne Savard à titre d'ombudsman de la Ville de Montréal a pris fin officiellement le 15 novembre dernier. À sa demande, elle n'assumera pas de cinquième mandat. Elle demeure toutefois en fonction durant la période de transition, jusqu'à la nomination d'un nouvel ombudsman. Elle amorcera ensuite une retraite bien méritée.



« Il est assez exceptionnel qu'un ombudsman législatif occupe une telle fonction pendant 16 années. J'ai apprécié chaque moment, mais il est temps pour moi de tourner la page. Après mûre réflexion, j'ai informé les instances de la Ville de Montréal, dès l'an dernier, que je ne souhaitais pas rester en poste au-delà du mandat en cours. Ce fut un grand honneur pour moi et tout un défi de créer le bureau de l'OMBUDSMAN de Montréal en 2003. Je suis très fière du travail accompli. La pertinence et l'impact positif de nos interventions se confirment quotidiennement. La réputation de rigueur et d'excellence de notre bureau déborde les frontières du Canada. Je remercie sincèrement la Ville de Montréal, les citoyens et tous les membres de mon équipe pour la confiance qu'ils m'ont témoignée pendant toutes ces années. », a déclaré Me Savard.

Depuis sa nomination en 2003, Me Savard et son équipe ont traité plus de 21 000 plaintes et complété plus de 3 000 enquêtes. Leurs interventions ont permis d'améliorer la qualité des interventions municipales dans une grande variété de dossiers tels que l'accessibilité universelle, la gestion des logements insalubres, la clarté des informations, la réduction des nuisances de bruit et de circulation, l'aménagement sécuritaire du territoire, l'équité des décisions et la qualité des services en général.

À propos de l'OMBUDSMAN de Montréal

L'OMBUDSMAN de Montréal (OdM) intervient sur plainte ou de son propre chef pour s'assurer que les droits municipaux des citoyens sont respectés et que leurs dossiers sont traités avec respect, justice, équité et bienveillance par tous les intervenants de la Ville. L'OdM offre également le seul recours disponible pour assurer le respect de la Charte montréalaise des droits et responsabilités. L'ombudsman est appuyé par une équipe de neuf employés : chacune de leurs interventions servent à promouvoir une culture axée sur la qualité des services, plus de transparence et des processus décisionnels justes et équitables. Le recours à l'OdM est gratuit et facilement accessible.

