L'Ombudsman de Montréal dépose son rapport annuel 2024 : Une année marquée par des interventions concrètes et variées

Faits saillants :

2 164 dossiers traités en 2024

dossiers traités en 2024 192 nouvelles enquêtes dont 50 à son initiative

nouvelles enquêtes dont à son initiative Des sujets variés : l'accessibilité universelle, les voies cyclables, le stationnement, la qualité de l'eau, les nuisances sonores et plus encore

16 engagements obtenus de la Ville de Montréal

engagements obtenus de la Ville de Montréal 39 suivis d'engagements

suivis d'engagements 2 suivis de recommandation

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - L'Ombudsman de Montréal (OdM), Me Nadine Mailloux, a déposé aujourd'hui son rapport annuel 2024 au conseil municipal. Avec 2 164 dossiers traités, 192 enquêtes lancées, dont 50 de sa propre initiative, et 16 engagements obtenus de la part de la Ville, l'année 2024 illustre, une fois de plus, la pertinence et l'efficacité de cette instance indépendante qui veille à ce que les Montréalais et Montréalaises obtiennent les services auxquels ils ont droit, et que leur confiance dans la capacité de la Ville de corriger le tir quand c'est nécessaire soit restaurée.

« Certains diront que le rôle d'ombudsman est centré sur les conflits. Pour ma part, je l'ai toujours abordé dans une optique de réconciliation -- une façon de retisser les liens entre une administration et les citoyennes et citoyens qu'elle sert. Car dans toute relation durable, il peut y avoir des désaccords, mais aussi la volonté de se comprendre et de se respecter. Cela passe par une analyse rigoureuse et objective des faits, et par une lecture à la fois lucide du droit et exigeante de l'équité. », a déclaré Me Nadine Mailloux.

Principaux sujets de plaintes

En 2024, les principales thématiques abordées concernaient les travaux publics (220 dossiers), les services aux citoyens et les procédures (175) ainsi que les nuisances (123). Les sujets les plus fréquemment au cœur des enquêtes ont été l'accessibilité universelle, les travaux publics et les nuisances.

L'équipe de l'Ombudsman a traité une grande variété de sujets allant de l'accessibilité universelle aux voies cyclables en passant par les nuisances sonores, le stationnement et la qualité de l'eau. En 2024, l'OdM :

Est intervenu pour s'assurer qu'une nouvelle voie cyclable respecte les principes d'accessibilité universelle, de sécurité et de participation publique;

A travaillé à ce que des citoyens et citoyennes cessent de voir de l'eau jaunâtre s'écouler de leur robinet;

A obtenu qu'une place réservée soit octroyée à une citoyenne à mobilité réduite dont la condition de santé l'exige désormais;

S'est assuré que des citoyens n'aient pas à payer des frais d'occupation du domaine public qui ne sont pas applicables dans leur cas;

A fait reconnaître les droits acquis d'un citoyen à un stationnement situé en façade de sa propriété;

A fait respecter le droit d'un commerçant à ne pas voir son établissement pris en otage par un chantier de construction voisin;

A demandé à la ville de reconsidérer la façon de tarifer l'occupation du domaine public devant des parcomètres afin d'éviter que des citoyens soient facturés de manière disproportionnée;

Est intervenu pour qu'un citoyen en fauteuil roulant, momentanément prisonnier du 15e étage d'un immeuble dont les ascenseurs sont en panne et qui s'adresse aux services d'urgence de la Ville de Montréal pour obtenir de l'aide ne voit plus jamais sa demande d'assistance refusée;

A retardé l'expulsion d'un citoyen du service d'hébergement d'urgence où il loge temporairement et a obtenu qu'une procédure équitable soit mise en place;

A obtenu que des citoyens soient remboursés dans le cadre du programme de remplacement des entrées d'eau en plomb.

Quelques chiffres sur nos enquêtes

Les résultats des enquêtes de l'OdM en 2024 se répartissent ainsi : 40 % des plaintes (112) ont été jugées fondées, 29 % non fondées (83), et 31 % étaient toujours en cours au 31 décembre (88). Depuis sa création en 2003, le bureau de l'ombudsman a traité 33 262 dossiers.

Charte montréalaise des droits et responsabilités

Rappelons que les formes et les fondements des interventions de l'OdM sont multiples. Dans certains cas, la Charte montréalaise des droits et responsabilités constitue non seulement une assise juridictionnelle, mais joue aussi un rôle central dans le dénouement. D'ailleurs, en 2024, 41 enquêtes lancées impliquaient la Charte.

À propos de l'OdM

L'OdM intervient sur plainte ou de son propre chef pour s'assurer que les citoyennes et citoyens soient traités avec respect, justice, équité et bienveillance par tous les intervenant.es de la Ville. Il offre également le seul recours disponible en vertu de la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Chaque intervention de l'OdM est une opportunité de promouvoir une culture axée sur la transparence et le respect, la qualité des services et des processus décisionnels justes et équitables.

Le recours à l'OdM est gratuit et facilement accessible. Les rapports annuels de l'OdM sont disponibles sur le site Web .

