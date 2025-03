Me François Bibeau reçoit la Médaille d'honneur de la Chambre des notaires du Québec

BROSSARD, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - L'Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ) se réjouit que la Chambre des notaires du Québec ait décerné la Médaille d'honneur 2025 à Me François Bibeau, directeur général de l'APNQ.

La Médaille d'honneur est la plus haute distinction de la Chambre des notaires. Elle reconnaît l'implication sociale et communautaire exceptionnelle d'une ou d'un notaire ainsi que sa contribution remarquable à la profession notariale et à son rayonnement.

« Nous sommes très heureux que Me Bibeau reçoive les plus hauts honneurs », a déclaré Me Kevin Houle, président de l'APNQ. « Cela fait près de 40 ans qu'il fait rayonner le notariat québécois, tant sur la scène provinciale que nationale et même internationale. Cette reconnaissance lui est des plus méritées et rejaillit sur toute l'Association. »

« Cela fait chaud au cœur de réaliser que mes actions passées sont reconnues et soulignées », a mentionné pour sa part Me Bibeau. « Pour moi, l'implication pour le rayonnement de ma profession a toujours été et demeure une puissante motivation. Et grâce à ce rayonnement, le notariat québécois est un acteur important de changements sociétaux. Merci à la Chambre des notaires de m'avoir offert les avenues pour une telle implication et pour cette belle reconnaissance.»

Il a présidé la Chambre des notaires de 2017 à 2020, après en avoir été administrateur pendant 12 ans. Au cours de ces années, il fut impliqué sur plusieurs comités et groupes de travail de la Chambre. Aujourd'hui, il dirige l'APNQ en tant que directeur général, fonction qu'il occupe depuis 2020.

Me Bibeau compte plusieurs réalisations. Il a entre autres lancé la commission citoyenne sur la réforme du droit de la famille. Il a aussi instauré la table ronde notariale, un véritable forum d'échange qui permet aux notaires de discuter de leurs enjeux et de coopérer sur certains dossiers. Soulignons aussi qu'à titre de président de la Chambre, Me Bibeau a instauré le programme de mentorat à la Chambre des notaires. En sa qualité de président, il a signé le premier acte technologique québécois au début de l'année 2020 et a œuvré pour la mise en place des assises permettant au législateur québécois de reconnaître une « forme exécutoire » de l'acte notarié au Québec.

Me Bibeau a aussi contribué au rayonnement du notariat québécois sur la scène internationale, en particulier en France et en Haïti. C'est d'ailleurs à titre de président de la Chambre des notaires du Québec qu'il a signé en 2019 l'accord de coopération notariale avec le Conseil supérieur du notariat français.

Son implication communautaire se démarque par sa détermination d'améliorer l'accès à la justice. C'est ainsi que Me Bibeau s'est impliqué au sein d'Éducaloi et des Centres de justice de proximité. En 2023, il fut aussi nommé membre de l'Office de la protection du consommateur par le Conseil des ministres.

Fin communicateur, Me Bibeau a aussi été formateur, conférencier dans la communauté notariale du Québec et vulgarisateur dans plusieurs médias. Ce dernier rôle lui a d'ailleurs valu de tenir une chronique régulière à Radio-Canada.

L'APNQ est une association fondée en 1997 regroupant près de 1700 notaires québécois. Elle a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts socioéconomiques de tous ses membres et de la profession notariale.

