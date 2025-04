L'APNQ salue la nomination de Me Alain Roy à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

BROSSARD, QC, le 28 avril 2025 /CNW/ - L'Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ) tient à féliciter Me Alain Roy, notaire émérite, docteur en droit et professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, pour son assermentation à titre de membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Juriste reconnu et sommité dans le domaine du droit de la famille, Me Roy a mené une carrière marquée par l'excellence académique, l'engagement social et l'influence concrète sur l'évolution du droit québécois. Son expertise a notamment été sollicitée par le ministre de la Justice pour présider le comité d'experts chargé de proposer une réforme globale du droit de la famille au Québec, un travail de fond ayant mené à l'adoption de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale.

« La nomination de Me Roy à cette fonction névralgique vient reconnaître la profondeur de sa réflexion juridique ainsi que son engagement envers les principes d'égalité, de justice et de respect de la dignité humaine, a déclaré Me Lorena Lopez Gonzalez, présidente de l'APNQ. Il incarne avec brio le rôle que peuvent jouer les notaires dans le développement du droit et la défense des droits fondamentaux, et nous sommes fiers de le compter parmi les membres de notre profession. »

Par cette nomination, l'APNQ souligne la contribution du regard notarial à la réflexion sur les droits de la personne et de la jeunesse au Québec. Elle adresse ses salutations distinguées à Me Roy et lui souhaite le meilleur dans la poursuite de ses engagements.

