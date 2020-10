Plus de 300 nouvelles fonctionnalités fournissent des outils innovants et puissants pour les PME afin de gagner plus de parts de marché en ligne en facilitant

l'achat de leurs produits

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - mdf commerce inc. (TSX: MDF), un chef de file dans les technologies de commerce SaaS, annonce le lancement d'une nouvelle version de sa solution de commerce unifié k-eCommerce. Cette mise à niveau significative fourni un large éventail d'importantes améliorations et de nouveaux outils qui soulignent les investissements continus de mdf commerce en innovation de ses produits, qui représente un élément clé du plan stratégique de la compagnie. Les solutions k-eCommerce de mdf commerce servent les besoins en solutions numériques d'environ 700 PME à travers l'Amérique du Nord et a accueilli plus de 80 nouveaux clients au cours des six derniers mois seulement.

k-eCommerce propulsée par mdf commerce fournit des solutions de commerce électronique et de paiement numérique tout-en-un connectées à un ERP aux entreprises de toutes tailles. La toute dernière version comprend plus de 300 nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour aider les détaillants, les fabricants et les distributeurs à offrir des expériences d'achat inégalées. Elle améliore les capacités de libre-service pour les clients, simplifie les outils existants et élargi la solution pour inclure des mises à jour sur demande, un environnement de test intégré, ainsi qu'un catalogue de produits, des outils de marketing et de paiement améliorés.

« Cette nouvelle version est le résultat direct de notre focus inlassable et déterminé sur des solutions innovantes », a déclaré Laurent Allardin, vice-président, produits chez mdf commerce. « Notre nouveau partenariat avec KPMG combiné à nos solutions de commerce électronique et de paiement numérique clés en main mises à niveau amélioreront de façon significative notre offre aux PME, en particulier en ces temps sans précédent où les entreprises de toutes tailles doivent accélérer leurs ventes en ligne ».

En savoir plus sur les principales fonctionnalités incluses

dans la plus récente version de k-eCommerce de mdf commerce

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

SOURCE mdf commerce inc.

Renseignements: mdf commerce, André Leblanc, Vice-président, marketing et affaires publiques, Téléphone : +1 (514) 961-0882, Courriel : [email protected]; mdf commerce, Louis Mousseau, Président, commerce électronique, Sans frais : 1 877 677-9088, poste 5222, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.mediagrif.com