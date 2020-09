MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - mdf commerce inc. (« mdf commerce ») (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, publie aujourd'hui le résultat des votes des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée annuelle et extraordinaire (l' « assemblée ») qui a eu lieu le mercredi, 23 septembre 2020, à laquelle plus de 600 personnes ont participé.

6 481 237 actions (approximativement 36,09 % des actions ordinaires émises et en circulation) étaient représentées en personne ou par procuration à l'assemblée. Les candidats présentés à titre d'administrateurs à l'assemblée ont été dûment élus au conseil d'administration de mdf commerce par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les voix exprimées à cet effet se sont établies comme suit :

ADMINISTRATEURS POUR ABSTENTION Nombre % Nombre % Christian Dumont 6 430 966 99,59 % 26 579 0,41 % Luc Filiatreault 6 374 567 98,72 % 82 978 1,28 % Natalie Larivière 6 292 240 97,44 % 165 305 2,56 % Gilles Laporte 5 431 154 84,11 % 1 026 391 15,89 % Gilles Laurin 5 115 901 79,22 % 1 341 644 20,78 % Catherine Roy 5 217 767 80,80 % 1 239 778 19,20 % Jean-François Sabourin 5 217 264 80,79 % 1 240 281 19,21 % Zoya Shchupak 6 286 746 97,36 % 170 799 2,64 %

La société confirme également l'approbation du changement de dénomination sociale de la société pour « mdf commerce inc. » par au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées par les actionnaires et a obtenu les statuts de modification qui rendent ce changement de nom effectif. La société conserve son symbole boursier actuel, soit « MDF ». Les actionnaires inscrits peuvent continuer d'utiliser leurs certificats d'actions actuels. Les actionnaires véritables ne sont, quant à eux, pas tenus de prendre quelconque mesure.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de commerce électronique et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

