mdf commerce annonce un partenariat stratégique avec KPMG, renforçant les capacités de mise en marché de ses solutions de commerce électronique

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - mdf commerce inc. (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est fière d'annoncer un partenariat stratégique avec KPMG pour la distribution et l'adoption de ses solutions de commerce électronique. Ce partenariat contribue à l'objectif de mdf commerce de développer considérablement ses capacités de mise en marché dans le secteur à forte croissance et à fort potentiel qu'est le commerce électronique. Ce partenariat constitue une étape clé dans les efforts déployés par la compagnie pour développer ses réseaux de partenaires et sa portée commerciale.

Grâce à ce partenariat, KPMG élargira considérablement son offre auprès de ses clients actuels et futurs en leur proposant une technologie de pointe en matière de commerce, qui offre plus d'agilité et de flexibilité que la plupart des solutions de commerce électronique concurrentes.

La plateforme de commerce électronique de mdf commerce propose des solutions de commerce B2B et B2C uniques qui répondent aux besoins des entreprises de toutes tailles, des solutions de commerce électronique tout-en-un aux plateformes spécialement conçues pour les écosystèmes commerciaux complexes.

« Nous sommes très heureux et honorés de nous associer avec un leader du marché tel que KPMG. Leur réputation en matière de compréhension du marché ainsi que leur capacité à collaborer étroitement et à aider leurs clients à identifier d'importantes opportunités de marché, le tout associé à notre technologie de commerce électronique éprouvée, créent une offre commerciale puissante », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « Alors que nous progressons dans notre plan stratégique, ce type de partenariat est une étape majeure pour notre compagnie. En plus de contribuer au développement de notre marché, il constitue une reconnaissance significative de la qualité de notre technologie de commerce électronique ».

« Ce partenariat ajoute des capacités indispensables à notre offre », affirme Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur, province de Québec chez KPMG. « Alors que nous assistons à l'accélération de la transformation numérique dans le commerce B2B et B2C, notre aptitude à guider les clients actuels et futurs dans ce paysage en évolution rapide est essentielle. En combinant les solutions offertes par mdf commerce à notre approche stratégique éprouvée, nous aurons un impact significatif sur la réussite de nos clients ».

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement stratégique, de collaboration dans la chaîne d'approvisionnement, de commerce électronique et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de KPMG

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (home.kpmg/ca/fr) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre affilié à KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

