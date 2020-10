mdf commerce confirme la clôture de son refinancement bancaire, qui lui permettra de soutenir le plan stratégique quinquennal de la société et de rembourser la dette actuelle arrivant à échéance le 18 décembre 2020

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - mdf commerce inc. (« mdf commerce ») (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce aujourd'hui la clôture de son refinancement bancaire précédemment annoncé le 14 octobre 2020, soit la conclusion d'une convention de crédit de 50 millions $CAD basée sur les revenus mensuels récurrents (RMR).

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements: Pour plus d'informations : mdf commerce inc., Paul Bourque, Chef de la direction financière, Tél. : 450 449-0102, poste 2135, Sans frais : 1 877 677-9088, poste 2135, Courriel : [email protected]

